https://mundo.sputniknews.com/20220223/amlo-descarta-afectaciones-al-abasto-energetico-en-mexico-por-el-conflicto-en-ucrania-1122124773.html

AMLO descarta afectaciones al abasto energético en México por el conflicto en Ucrania

AMLO descarta afectaciones al abasto energético en México por el conflicto en Ucrania

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó el conflicto en el este de Ucrania vaya a generar afectaciones en el abasto de energía en el... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T16:06+0000

2022-02-23T16:06+0000

2022-02-23T16:14+0000

américa latina

ucrania

conflicto en el este de ucrania

ted cruz

méxico

península de yucatán

otan

benito juárez

andrés manuel lópez obrador

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122121318_0:59:1123:690_1920x0_80_0_0_3f028b8419f5f080c0e4d67e9f90b2eb.jpg

"No nos quedaríamos sin energía eléctrica aun aumentando el precio del gas, como ya sucedió con las heladas en Texas, ellos padecieron más que nosotros, fue lamentable que tardaron como un mes sin energía eléctrica", apuntó el mandatario en la conferencia matutina de este miércoles 23 de febrero.López Obrador aprovechó para recordar que mientras el pueblo texano padecía por este desabasto, el senador Ted Cruz viajó a México para vacacionar con su familia en la Península de Yucatán.Acusó que los conservadores mexicanos y de todo el mundo tienen por doctrina la hipocresía, luego de que Cruz expresara preocupación por las condiciones de violencia del país."En ese entonces de las heladas que sufrió mucho la gente en Texas nosotros resolvimos el problema en una semana y lo resolvimos porque tenemos una red nacional de conducción de energía, que la vamos a defender y a conservar", describió.Ese sistema de distribución puede alimentarse con energía generada en las hidroeléctricas del país, explicó el mandatario, para resolver la demanda."Y esa energía producida en Chiapas llegó al norte, donde se tuvieron que cerrar plantas que producen energía eléctrica con gas, eso es lo que estamos cuidando, entonces nosotros no tendríamos problema en ese caso", dijo."Lo que sí no queremos pues es que haya conflictos, nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias", abundó acerca de la tensión internacional generada en torno a Ucrania, con el involucramiento de Rusia, Estados Unidos y los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).López Obrador llamó a abandonar para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones para siempre hacer valer el principio del presidente Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz, tanto entre individuos como entre naciones.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/mexico-recuerda-ante-la-onu-que-rusia-ya-se-comprometio-a-no-invadir-ucrania-1122029709.html

https://mundo.sputniknews.com/20220222/putin-los-acuerdos-de-minsk-ya-no-existen-1122066717.html

ucrania

méxico

península de yucatán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, conflicto en el este de ucrania, ted cruz, méxico, península de yucatán, otan, benito juárez, andrés manuel lópez obrador, rusia, eeuu, 📈 mercados y finanzas