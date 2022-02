https://mundo.sputniknews.com/20220223/a-tres-anos-de-un-explosivo-paquete-humanitario-para-venezuela-1122143001.html

A tres años de un explosivo paquete "humanitario" para Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Se cumplen tres años del intento de ingresar presunta ayuda humanitaria a Venezuela que, para el Gobierno, era en realidad un operativo de... 23.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

colombia

eeuu

ayuda humanitaria

La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, quien un mes antes se había autoproclamado "presidente encargado", anunció que el 23 de febrero de 2019 ingresarían por la frontera cargamentos con alimentos y medicamentos donados por EEUU y otros países, tras denunciar la existencia de una crisis humanitaria en este país sudamericano.Sin embargo, no contaban con permiso de la administración de Nicolás Maduro, quien tildó la supuesta ayuda como "migajas" y "un show para justificar una intervención".En ese entonces, Venezuela atravesaba una escasez de medicinas y alimentos, lo cual el Gobierno aseguró era consecuencia de las sanciones impuestas por EEUU.No obstante, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en Venezuela no había crisis humanitaria y recordó que, en el marco del derecho internacional, procede una ayuda de este tipo solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados.El diputado oficialista Saúl Ortega, miembro de la comisión de Asuntos Internacionales del parlamento, en conversación con la Agencia Sputnik señaló que se trató de una acción de "bandera falsa" (operación encubierta) liderada en el terreno por los gobiernos de Colombia, Chile y Paraguay para justificar la agresión contra su país.La ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, sirvió de centro de acopio de la ayuda humanitaria.Ortega, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideró que lo que estaba en marcha era una operación para violentar la soberanía de esta nación caribeña."Las informaciones que hay develan el plan orquestado por los gobiernos norteamericano, colombiano, paraguayo, chileno, argentino y brasileño, una especie de operación tenaza para invadir y desaparecer la República Bolivariana de Venezuela", acotó.¿Qué sucedió?En las vísperas, Maduro ordenó el cierre de las fronteras aéreas y marítimas con Aruba, Bonaire y Curazao, donde el Gobierno de esa isla recibió parte de la "ayuda humanitaria" proveniente de Miami.El mandatario también cerró el principal paso con Brasil, el de Pacaraima, en el estado de Roraima, por donde también estaba previsto que ingresaran los cargamentos. Así como la frontera con Colombia.No obstante, fue en los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, fronterizos con Colombia, donde se reportaron situaciones irregulares, tras intentar ingresar los camiones con la ayuda.Algunos de los camiones fueron quemados y varias personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en la zona fronteriza.Jorge Rodríguez, quien en ese entonces era el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, mostró pruebas donde presuntamente Duque y diputados venezolanos estaban vinculados con la quema del cargamento.Para Ortega, los países que participaron en el intento de ingreso de la ayuda humanitaria buscaban además adueñarse de los recursos de su país, así como impulsar una operación militar para desestabilizar a Venezuela.Ese 23 de febrero, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia, señalando que no podía seguir "permitiendo que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela".Entretanto, Maduro manifestó que lo que pasó a llamarse Batalla de los Puentes significó la derrota de EEUU, y dijo que su país seguirá defendiendo su soberanía.

venezuela

colombia

eeuu

