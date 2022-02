https://mundo.sputniknews.com/20220222/zelenski-reconocimiento-de-republicas-de-donbas-significa-la-salida-de-rusia-de-acuerdos-de-minsk-1122026213.html

Zelenski: reconocimiento de repúblicas de Donbás significa la salida de Rusia de Acuerdos de Minsk

Zelenski: reconocimiento de repúblicas de Donbás significa la salida de Rusia de Acuerdos de Minsk

KIEV (Sputnik) — El reconocimiento de la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ubicadas en Donbás en el este de Ucrania... 22.02.2022, Sputnik Mundo

En este contexto, Kiev se reserva el derecho a la defensa tanto individual como colectiva, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, subrayó el mandatario."Sin duda alguna, Ucrania califica de la violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado las últimas acciones de Rusia", recalcó Zelenski.Agregó que las fronteras ucranianas permanecerán sin cambios, "a pesar de las declaraciones y acciones" del Gobierno ruso."Nuestras fronteras están protegidas de forma segura, se ha creado un sistema de defensa territorial, nuestros socios nos apoyan", indicó el presidente.Señaló que las autoridades ucranianas siguen comprometidas con la solución diplomática a la situación."Estamos en nuestra propia tierra. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie. Y no le daremos nada a nadie", expresó el mandatario ucraniano.Zelenski indicó que el principal objetivo del Gobierno es alcanzar la paz en el país."Fue convocada una reunión de emergencia del Cuarteto de Normandía. Esperamos pasos de apoyo claros y efectivos de nuestros socios. Es muy importante ahora ver quién es nuestro verdadero amigo y socio, y quién seguirá asustando a la Federación de Rusia con palabras", declaró el líder ucraniano en la alocución publicada en el canal de Telegram de su oficina.Agregó que examinó la situación actual con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente de EEUU, Joe Biden; el primer ministro de Alemania, Boris Johnson, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, así como planea mantener una conversación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan."Hoy, el Ministerio de Exteriores de Ucrania envió una solicitud a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a base del Memorando de Budapest con la demanda de realizar consultas de inmediato. Convoqué una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y una sesión especial de la OSCE", confirmó Zelenski.Agregó que Ucrania aboga por la necesidad de mantener el trabajo completo de la MIsión especial de la OSCE en Donbás para evitar provocaciones y una mayor escalada.El 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el decreto que reconoce la soberanía de las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ubicadas en Donbás en el este de Ucrania, en una ceremonia celebrada en el Kremlin, en la que también estaban presentes los líderes de las repúblicas, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik.Luego, Putin también suscribió los Acuerdos de amistad, cooperación y de asistencia mutua entre Rusia y las dos repúblicas populares y le pidió a la Asamblea Federal de Rusia que apoye esta decisión y ratifique los documentos.El conflicto armado en el este de Ucrania entró en una fase de escalada en la segunda quincena de febrero cuando los militares ucranianos denunciaron un drástico aumento de las infracciones del armisticio por parte de las milicias de Donbás.A su vez, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, acusaron a Kiev de bombardear su territorio con armas pesadas, en violación de los Acuerdos de Minsk y las medidas adicionales pactadas para reforzar el alto el fuego, que apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.En este contexto, los líderes de Donetsk y de Lugansk anunciaron la evacuación de niños, mujeres y ancianos ante una posible ofensiva del Ejército ucraniano y decretaron la movilización general.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.El Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) y el Cuarteto de Normandía son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.

