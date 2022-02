https://mundo.sputniknews.com/20220222/una-veintena-de-ong-piden-a-espana-liberar-las-vacunas-financiadas-con-dinero-publico-1122077764.html

Una veintena de ONG piden a España liberar las vacunas financiadas con dinero público

MADRID (Sputnik) — Una veintena de organizaciones no gubernamentales iniciaron una campaña para exigir al Gobierno de España que se garantice el acceso... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Las organizaciones muestran especial preocupación por el caso de Hipra, una compañía española que desarrolla una vacuna contra la COVID-19 que está a punto de comenzar el ensayo clínico en fase 3, con 3.000 pacientes de 15 hospitales de España, Italia y Portugal.Para la investigación y el desarrollo de esa vacuna, recuerdan las entidades, la compañía recibió importantes inyecciones de inversión pública. Entre otras partidas, obtuvo 15 millones de euros en ayudas públicas para las últimas fases de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación de España, Diana Morant.Asimismo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una agencia de carácter estatal— trabaja en el desarrollo de tres prototipos diferentes de vacunas contra la COVID-19.Sin embargo, las organizaciones responsables de esta campaña —Amnistía Internacional, Salud por Derecho, Oxfam Intermón o Médicos Sin Fronteras, entre otras— denuncian que nada garantiza que cuando las vacunas empiecen a producirse éstas puedan llegar a todas las personas que la necesitan dentro y fuera de España.Un ejercicio de coherenciaEn concreto, piden que la tecnología y el conocimiento de las vacunas desarrolladas en España se cedan a la iniciativa COVID Technology Access Pool de la Organización Mundial de la Salud (C-TAP) y, de esta forma, "hacer posible el acceso a vacunas asequibles".El Gobierno de España mostró su apoyo a la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID, algo que el propio Sánchez defendió también en su intervención ante la Asamblea General de la ONU el pasado 22 de septiembre.En ese sentido, la carta remitida a Sánchez afirma que, además de un ejercicio de coherencia, liberar la tecnología de las vacunas españolas le permitiría adoptar una posición de liderazgo mundial en la lucha por un acceso equitativo a las vacunas.La propuesta de las ONG incide en que ya existen precedentes que demuestran la viabilidad de liberar las vacunas. Las entidades ponen como ejemplo la vacuna Corbevax, desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine, cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.Pandemia de inequidadLas organizaciones recuerdan que, si bien la lucha contra la COVID-19 se caracterizó desde el inicio por la inequidad, la llegada de las vacunas agravó esa brecha, haciendo que algunos países acumulen más dosis de las que necesitan mientras otros no pueden acceder a ellas.Las entidades firmantes achacan esta situación a que los monopolios de las vacunas limitaron la producción y elevaron los precios, lo que se ve agravado por el "acaparamiento" desencadenado entre quienes se pueden permitir los precios impuestos por las farmacéuticas.Frente a esto, aseguran que se debería seguir una estrategia contraria, consistente en "aumentar la producción y diversificarla en todas las regiones del mundo fortaleciendo los sistemas sanitarios". Se trata, en definitiva —concluye la carta— de "mejorar la respuesta de todos los países a los desafíos globales de salud pública".

