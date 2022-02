https://mundo.sputniknews.com/20220222/ucrania-los-hechos-se-precipitaron-por-el-empecinamiento-de-occidente-en-negar-seguridad-a-moscu-1122090863.html

Ucrania: "Los hechos se precipitaron por el empecinamiento de Occidente en negar seguridad a Moscú"

'Telescopio' dialogó con el politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón, y con el vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela, Hernán Zamora.

Rusia-Ucrania: "Los hechos se precipitaron por el empecinamiento de Occidente en negar seguridad a Moscú" Sobre las repercusiones del reconocimiento del presidente ruso Vladímir Putin a la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk de Ucrania, 'Telescopio' dialogó con el politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón, y con el vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela, Hernán Zamora.

Putin anunció su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk de Ucrania, y subrayó que la situación en la región de Donbás es "crítica".Entre las respuestas internacionales, EEUU amplía las sanciones contra Moscú, en especial a importantes instituciones financieras y sus vínculos con Occidente.Washington y Alemania confirmaron que se suspende la autorización para el gasoducto Nord Stream 2, construido para proveer a Europa con gas generado en Rusia.Para Borón, el mandatario ruso "fue claro al reafirmar su decisión de no ceder ni un centímetro a las pretensiones occidentales", y destacó que "los hechos se precipitaron por el empecinamiento de Occidente de negarle a Rusia el derecho a tener seguridad y certezas de que no va a ser objeto de ataques".Putin afirmó que el Gobierno de Ucrania "declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de los Acuerdos de Minsk para resolver el conflicto".Estos acuerdos, firmados en 2014 y 2015 con la mediación de Rusia, Alemania y Francia, intentaron buscar una solución negociada dando autonomía a las repúblicas de Donetsk y Lugansk pero nunca fueron llevados a la práctica por Kiev."Ucrania no es la única amenaza. Está Polonia, pero [Kiev] es la señal decisiva y por eso la respuesta tan dura de un Putin que además cuenta con una gran aprobación de la población de su país en defensa de la independencia, de la autonomía y de la seguridad", sostuvo Borón.A criterio del sociólogo argentino, "lo que está en juego en este conflicto, en el fondo, es China porque toda esta beligerancia en contra de Rusia está encaminada a debilitar al gran aliado de Pekín en la arena internacional, Moscú. Y por eso la propaganda masiva y monótona en Occidente no hace más que responder a este esquema planteado por EEUU con la colaboración de los europeos".Consultado sobre la reacción de Occidente a los anuncios de Rusia, Borón destacó que "hasta ahora han sido un coro de críticas de todo tipo, críticas que muestran una doble vara a la hora de evaluar los acontecimientos".“Este mismo coro estuvo ausente cuando EEUU destruyó Yugoslavia [en 1999] e inventó siete Estados distintos que fueron reconocidos de inmediato”, recordó Borón.Telescopio además entrevistó a Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela, geógrafo y analista especializado en temas de geopolítica.Según el entrevistado, desde América Latina el conflicto se observa como "un reflejo del juego global donde los países hegemónicos buscan abarcar nuevos mercados"."La misma posición que está teniendo el denominado 'mundo libre' de no validar la independencia de estos territorios es la que no acepta que Venezuela o Cuba, e incluso Nicaragua, tengan relaciones con Rusia", consideró Zamora."Para América Latina, el desarrollo del conflicto puede implicar una vuelta de tuerca por parte de EEUU que impacte hacia los países con relaciones de carácter estratégico con Rusia", agregó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

