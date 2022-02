https://mundo.sputniknews.com/20220222/sanchez-recibe-a-los-supervivientes-del-pesquero-hundido-en-canada-1122033828.html

Sánchez recibe a los supervivientes del pesquero hundido en Canadá

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió en torno a las 23:00 GMT del 21 de febrero a los tres supervivientes y... 22.02.2022, Sputnik Mundo

La portavoz de las familias de los cuatro pescadores que permanecen desaparecidos, María José de Pazo, manifestó que acordaron "dar un voto de confianza" a las promesas de Sánchez de trabajar con las autoridades canadienses para que no se abandone la búsqueda de los cuerpos que aún permanecen en aguas de Terranova.La portavoz añadió que no acordaron plazos concretos con el líder del Ejecutivo, pero que le advirtieron de que "iban a estar vigilantes", en unas declaraciones hechas desde el aeródromo gallego, minutos antes de que aterrizaran los supervivientes y tras su reunión con el presidente español.Horas antes, la empresa armadora hizo público un comunicado con las explicaciones del patrón del barco, Juan Padín, uno de los tres supervivientes.El patrón señaló que se produjo una parada "repentina" del motor principal del barco, durante la maniobra de virada del aparejo, lo que dejó al barco "sin propulsión ni gobierno", dijo.Esta circunstancia provocó, según el texto, que el barco se escorara y se hundiera de "de forma muy rápida", añaden.El pesquero español Villa do Pitanxo se hundió en la madrugada del 15 de febrero en aguas de Terranova y el miércoles 16 las autoridades canadienses anunciaron la suspensión de las tareas de búsqueda.La operación quedó suspendida, según expresaron, "después de los resultados de la búsqueda exhaustiva realizada por un número significativo de aeronaves y embarcaciones durante las últimas 36 horas".El argumento de la mala mar, aducido por las autoridades canadienses, fue rechazado durante toda la semana por las familias de los desaparecidos; ya que, como recordaron reiteradamente, estos días hay barcos faenando en esas aguas.

canadá, pedro sánchez, pesquero, naufragio