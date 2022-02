https://mundo.sputniknews.com/20220222/rusia-afirma-que-no-quiere-romper-las-relaciones-diplomaticas-con-ucrania-1122037200.html

Rusia afirma que no quiere romper las relaciones diplomáticas con Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no desea romper las relaciones diplomáticas con Kiev, declaró a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Andréi Rudenko. 22.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-22T10:37+0000

2022-02-22T10:37+0000

2022-02-22T12:00+0000

internacional

ucrania

conflicto en el este de ucrania

rusia

europa

lugansk

donetsk

Asimismo, comunicó que Moscú reconoce la independencia de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) dentro de las fronteras en los que los líderes de las Repúblicas ejercen su autoridad.Moscú reconoce las repúblicas de Donbás "en las fronteras en las que sus autoridades (...) ejercen sus competencias y jurisdicción", dijo Rudenko ante la prensa.Por su parte, el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia sigue abierta a contactos diplomáticos. Además, el Kremlin ve como escenario muy negativo la ruptura de relaciones por parte de Kiev."La ruptura de relaciones diplomáticas sería un escenario muy indeseable que haría todo aún más difícil, no solo para los Estados, sino también para los pueblos de los dos países", dijo Peskov.Además Peskov, respondiendo a la pregunta de qué fronteras se trata mientras se reconoce la independencia de la RDP y la RPL, de las actuales o de las de las provincias de Donetsk y Lugansk, dijo: "En las fronteras en las que se autoproclamaron".El portavoz del Kremlin no confirmó que las fuerzas de paz rusas ingresaran anoche en el territorio de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk."No puedo confirmar esta información. No tengo ninguna constancia de ello", comentó Peskov.Poco antes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Ucrania estaba estudiando la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Rusia tras su reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.El líder ucraniano calificó las acciones de Rusia de "una agresión jurídica que proporciona una base sólida para la escalada".El 21 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el decreto que reconoce la soberanía de la RPD y la RPL en una ceremonia celebrada en el Kremlin, a la que también asistieron los líderes de las repúblicas, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik.A continuación, Putin firmó con las dos repúblicas los Tratados de Amistad, Cooperación y Ayuda mutua.Desde mediados de febrero los bombardeos se volvieron a intensificar en la línea de separación entre las fuerzas del Gobierno ucraniano y los combatientes de Donetsk y Lugansk.Miles de familias de ambos territorios huyeron a Rusia debido a los ataques ucranianos.La situación se agravó por las toneladas de armas que Estados Unidos y otros países de la OTAN entregaron recientemente al presidente ucraniano.

2022

Noticias

ucrania, conflicto en el este de ucrania, rusia, europa, lugansk, donetsk