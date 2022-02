https://mundo.sputniknews.com/20220222/reconocimiento-de-donbas-un-capitulo-importante-en-una-reconfiguracion-de-polos-de-poder-1122067625.html

Reconocimiento de Donbás: "Un capítulo importante en una reconfiguración de polos de poder"

Reconocimiento de Donbás: "Un capítulo importante en una reconfiguración de polos de poder"

El reconocimiento por parte de Rusia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk constituye "un capítulo importante" en un contexto donde "en el mundo hay una... 22.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-22T16:41+0000

2022-02-22T16:41+0000

2022-02-22T16:41+0000

qué pasa

rusia

donetsk

república popular de lugansk (rpl)

reconocimiento

otan

tensiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122067565_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8483e2f663068f1bd656f839c69b3a99.jpg

Reconocimiento de Donbás: "Un capítulo importante en una reconfiguración de polos de poder" Reconocimiento de Donbás: "Un capítulo importante en una reconfiguración de polos de poder"

Una estrategia que apunta, tanto contra Rusia, como contra China, y donde EEUU se apoya "en la OTAN y países como Japón o Corea del Sur", indicó Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.En este contexto, insistió en que la crisis en torno a Ucrania, así como las medidas de Occidente que atentan contra la seguridad de China, es algo que "debe analizarse dentro de la alianza y el entendimiento entre Moscú y Pekín en el marco del comunicado conjunto que firmaron Xi Jinping y Vladímir Putin" este mes de febrero, "el documento más importante que se ha suscrito en lo que va del siglo XXI".Respecto a las consecuencias de la postura asumida por Rusia en la cuestión de Donbás, el experto señaló que "es prematuro en estos momentos configurar escenarios cuando todavía no hay respuestas concretas" por parte de Occidente.Al mismo tiempo, expresó sus dudas de que "los países de la OTAN, con EEUU a la cabeza, pudieran tomar un camino distinto" al de seguir escalando la tensión, dado que la potencia norteamericana es "históricamente un país tremendamente violento" para creer que podría dar marcha atrás."Yo en lo personal no creo que en EEUU o en las capitales europeas principales no sepan que un paso en la dirección de incorporar a Ucrania a la OTAN provocaría inmediatamente una guerra", subrayó Zamora, al agregar que "hay allí un campo todavía por explorar".

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

rusia, donetsk, república popular de lugansk (rpl), reconocimiento, otan, tensiones, аудио