Pedro Sánchez arremete contra Rusia y hace el ridículo

Un desconocimiento total de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en Ucrania, así como un servilismo absoluto hacia EEUU. Lo constituye la... 22.02.2022, Sputnik Mundo

En su cuenta de Twitter, Sánchez escribió que "el Gobierno de España condena el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de los territorios separatistas del este de Ucrania", calificando esta medida como "una violación de los acuerdos de Minsk y de la legalidad internacional".Al respecto, Puente Martín señaló que estas palabras revelan su desconocimiento sobre "qué son los acuerdos de Minsk", enfatizando que estos documentos establecían "el alto al fuego, la retirada de armas pesadas de la línea de separación" entre las partes del conflicto, así como una modificación de la Constitución ucraniana "para conceder autonomía a las regiones de Donetsk y Lugansk", algo que "el "Gobierno de Kiev no ha realizado".Según el experto, las declaraciones de Sánchez forman parte de "la manipulación mediática" a la que está sometida la ciudadanía española desde hace muchos años, "jugando con el desconocimiento y la ignorancia de la inmensa mayoría de la población".Una manipulación que, entre otros efectos, acaba dañando las relaciones con Rusia que "siempre han sido muy positivas", al tiempo que su presidente, Vladímir Putin, quien actúa en defensa de los intereses nacionales, se pinta como un ‘agresor’."Yo quisiera que mi jefe de Estado, mi jefe de Gobierno, defendiera los intereses de España en otros lugares donde exista una violación de los intereses de los españoles, pero yo no he visto levantar unas palabras sobre la ocupación de Gibraltar por los británicos, o el acoso reiterado de Marruecos a dos ciudades españolas. Y nadie ha protestado cuando los países occidentales prácticamente destruyeron un país como era la República Federativa de Yugoslavia, o sea, nadie levantó una voz diciendo que Yugoslavia tenía derecho a esa unidad que ahora pregonan todos. Y EEUU, más bien, debería callarse, porque en fin tiene en su historia una mancha muy negra como se apoderó de casi 3 millones de kilómetros cuadrados pertenecientes a México, entre otros acosos como el [cometido] contra España", subrayó Puente Martín.

