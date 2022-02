https://mundo.sputniknews.com/20220222/paraguay-destituye-al-ministro-del-interior-por-supuesto-vinculo-con-un-narcotraficante-1122048590.html

Paraguay destituye al ministro del Interior por supuesto vínculo con un narcotraficante

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por sus supuestos vínculos con el

El presidente tomó la decisión de designar el embajador Federico González como ministro del Interior; su juramento se realizará este miércoles.Hutteman dijo que Cecilia Pérez dejará de ser ministra de Justicia para asumir como asesora en materia de seguridad."El presidente me ha asignado el enorme desafío de asumir al frente del Ministerio en un momento muy delicado. Me dio expresas órdenes de continuar la lucha firme contra el crimen. (…) Vamos a hacer todo lo posible para tener mayor presencia policial en nuestras calles y vamos a estar en coordinación permanente te con todas las fuerzas de seguridad y militares ", dijo González en conferencia de prensa.Anteriormente el fiscal paraguyo Federico Delfino anunció que investigará los vínculos de Giuzzio con el narcotraficante.Marques de Padua es considerado por las autoridades brasileñas como uno de los narcotraficantes más grandes de ese país.Hace una semana fue detenido en Foz de Iguazú (suroeste de Brasil) durante una operación multinacional llamada "Turf".El Operativo Turf tomó otro significativo giro cuando se filtró a la prensa algunas fotografías que supuestamente vinculan a Giuzzio con el narcotraficante.Marques de Padua pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.La Fiscalía cree que el vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la labor de la Secretaría Nacional Antidrogas en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lindomar Reges Furtado.Reges Furtado huyó en una camioneta de una funcionaria de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien también es investigado por la Fiscalía por supuestos vínculos con el contrabando y con el lavado de dinero.Inclusive la patrullera policial que estaba en el operativo está a nombre de la tabacalera del expresidente.La esposa de Marques de Padua también es accionista de Tabesa SA.Delfino dijo que el caso era "complejo", pero que no dejaría a nadie fuera de la investigación, incluidas a las personas que tienen vínculos con Tabesa.Versión del ministroGiuzzio confirmó en su cuenta de Twitter que Marques de Padua lo visitó el año pasado para ofrecerle implementos de seguridad a través de su empresa, Black Eagle SA.Además, señaló que la empresa de Marques de Padua hizo llegar al ministerio, a partir de referencias de otras fuerzas de seguridad, una propuesta sobre blindaje.Además, sostuvo que alquiló un vehículo de otra de las empresas de Marques de Padua en diciembre de 2021 porque el suyo se había averiado.

