"Nuestra misión es exterminar a todo aquel que daña al pueblo": la advertencia del cártel de Sinaloa

Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa capturaron a tres personas a quienes acusaron de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y violentar... 22.02.2022, Sputnik Mundo

"Somos el Cártel de Sinaloa operativo MZ, nuestra misión es exterminar a todo aquel que daña al pueblo, no hagan caso de los videos de estas escorias, que sólo saben subir videos y extorsionar al pueblo", relata un sujeto encapuchado en el videomensaje, acompañado de casi 20 personas con armas de alto poder."Lamentamos los hechos de los últimos días, donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes, se les hará justicia. Nosotros no atentamos contra el Gobierno ni ciudadanía, no hacemos pacto con ninguna organización del cártel que sea", señala el mismo.En los municipios donde el Cártel de Sinaloa "gobierna" no se toca a las personas inocentes, asegura el hombre mientras tiene a sus pies a tres personas arrodilladas.En las últimas semanas Zacatecas ha experimentado distintos episodios de violencia, como el abandono de cadáveres colgados de puentes peatonales o de cuerpos en las inmediaciones de la sede del ejecutivo local, a cargo del gobernador morenista David Monreal.La persona con la voz en el video hace énfasis en hechos de violencia registrados en Jerez y Valparaíso, municipios ubicados a 53 kilómetros al suroeste y 152 kilómetros al oeste, respectivamente, de la capital del estado.Zacatecas figura entre los nueve estados prioritarios de la estrategia federal de seguridad por sus elevados índices de violencia, junto con Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Sonora y Guanajuato.MZ podría hacer referencia a las siglas de Ismael el Mayo Zambada (MZ), uno de los presuntos narcotráficantes más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos y quien es identificado como el líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín el Chapo Guzmán.Una de las personas capturadas por el Cártel de Sinaloa se identifica como un joven de 17 años que trabaja bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de saber que mineros fueron asesinados por quedar a deber dosis de cristal. Además, otro de los jóvenes capturados aseguró en el video que el asesinato de cinco estudiantes perpetrado el 12 de febrero en la capital de Zacatecas fue ordenado para "calentar la plaza".El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es dirigido por Nemesio Oseguera el Mencho, otro de los objetivos prioritarios de la DEA.

