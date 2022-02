https://mundo.sputniknews.com/20220222/moscu-confirma-que-la-reunion-de-lavrov-y-blinken-sigue-en-pie-1122057251.html

Moscú confirma que la reunión de Lavrov y Blinken sigue en pie

MOSCÚ (Sputnik) — La reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, sigue en pie, según la...

Al responder afirmativamente a la pregunta correspondiente del canal Dozhd (declarado agente extranjero), la diplomática señaló que Moscú no ha recibido ninguna información desde Washington que haga pensar lo contrario. Zajárova destacó que Moscú por su parte siempre está dispuesto al proceso de negociación.La reunión de los dos altos diplomáticos en la que se tratarán temas de seguridad está programada para el próximo 24 de febrero en Ginebra.Zajárova hizo las declaraciones después de que Rusia reconociera las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, decisión condenada por varios países, incluido EEUU.La secretaria de Estado suiza, Livia Leu, dijo en una rueda de prensa este martes que tampoco tiene constancia de que el encuentro no se celebre.Blinken indicó antes que solo se reuniría con Lavrov "si Rusia no invade [Ucrania] en este momento".

