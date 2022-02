https://mundo.sputniknews.com/20220222/ministro-de-justicia-israeli-niega-que-la-policia-hiciera-mal-uso-de-software-de-espionaje-1122077193.html

Ministro de justicia israelí niega que la Policía hiciera mal uso de 'software' de espionaje

TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Justicia israelí, Guideon Saar, dijo que las acusaciones contra la Policía por haber usado el 'software' de espionaje de la... 22.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

oriente medio

israel

El ministro hacía referencia al informe del diario económico Calcalist que hace un mes publicaba, sin aportar pruebas, que la Policía israelí vigiló sin orden judicial a ciudadanos israelíes no sospechosos, incluyendo alcaldes, activistas y personas cercanas al ex primer ministro Benjamin Netanyahu.Estos comentarios suceden el día después de que una investigación del Ministerio de Justicia "no encontrara pruebas" de que aquello hubiera sucedido.

israel

Noticias

oriente medio, israel