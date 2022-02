Legalización del cannabis en Italia protegería la salud de los ciudadanos

https://mundo.sputniknews.com/20220222/legalizacion-del-cannabis-en-italia-protegeria-la-salud-de-los-ciudadanos-1122050019.html

ROMA (Sputnik) — La despenalización del cultivo y el consumo del cannabis en Italia protegería la salud de los ciudadanos, expresó la vicepresidenta del Comité... 22.02.2022, Sputnik Mundo

"Actualmente la gente que consume el cannabis no sólo está en contacto con las mafias, sino que tampoco sabe si el producto contiene metales pesados o sustancias añadidas, por lo cual es peligroso para la salud", explicó Sarta.Según precisó, al establecer un control sobre el mercado del cannabis, el Estado podría reducir los gastos en la salud pública y proteger a los menores de edad.En cuanto a la decisión de la Corte Constitucional, que la semana pasada declaró inadmisible el referéndum sobre la despenalización del cultivo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, Sarta indicó que su Comité apoyaba la idea del referéndum, pero no le sorprendió la sentencia."Sin embargo, ya ha llegado el momento para avanzar en esta dirección, por eso esperábamos un giro positivo", comentó.En este sentido, incluso si el referéndum fue rechazado por los jueces, la recogida de las firmas a su favor tuvo su importancia, porque atrajo la atención de la opinión pública al problema.Para Sarta, lo más lógico en las condiciones actuales sería desarrollar un proyecto de ley que regulase de manera correcta la legalización del cannabis.Las normas en vigor en Italia sancionan el cultivo, la fabricación y la comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con penas de reclusión entre 2 y 6 años y multas de 26.000 a 260.000 euros.Al mismo tiempo, el consumo del cannabis es considerado un delito administrativo y no conlleva consecuencias penales.

