La Rada ucraniana emite declaración con motivo del reconocimiento de la RPD y la RPL por Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) emitió una declaración, en la que instó a Rusia a abrogar el reconocimiento de las repúblicas... 22.02.2022, Sputnik Mundo

A favor votaron 336 diputados, de un mínimo necesario de 226 votos."La Rada Suprema insta a introducir duras sanciones adicionales —sectoriales, financieras y personales— contra la Federación de Rusia y sus dirigentes con el fin de parar su agresión militar contra Ucrania y prevenir la escalada de la situación en Europa, incluidos el bloqueo del lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, la desconexión de Rusia del sistema de mensajería financiera SWIFT y la prohibición de exportar a Rusia altas tecnologías, en particular para el complejo militar-industrial y el sector energético", dice el documento.La Rada declaró también que "la decisión tomada por la Federación de Rusia no tendrá consecuencias jurídicas" e instó a tomar medidas sin dilaciones para abrogar esta decisión, "apuntada a minar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", así como exhortó a los Estados extranjeros y a las organizaciones internacionales y regionales a no reconocer la independencia de la RPD y la RPL.La situación en Donbás se agravó en los últimos días, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk denunciaron numerosos bombardeos por parte del Ejército ucraniano. Sus dirigentes anunciaron la evacuación provisional de ciudadanos a la provincia rusa de Rostov del Don.Según declaró el líder de la RPD, Denís Pushilin, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puede dar la orden de lanzar una ofensiva e invadir la RPD y la RPL.El 19 de febrero, los líderes de la RPD y la RPL ordenaron una movilización general y luego se dirigieron a la Federación de Rusia solicitando reconocerlas como repúblicas independientes.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un mensaje televisivo dirigido el 21 de febrero al pueblo, dijo que cree necesario reconocer sin dilaciones la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El mandatario señaló que el mundo prefiere no notar los horrores y el genocidio que se vive en Donbás, donde a diario se producen tiroteos, asesinatos de civiles y no cesa el bloqueo. También dijo que si el derramamiento de sangre continúa en Donbás, toda la responsabilidad recaerá sobre el régimen de Kiev.Inmediatamente después de leer el mensaje, Putin firmó los decretos sobre el reconocimiento de la RPD y la RPL y encargó a las FFAA de Rusia garantizar el mantenimiento de la paz en sus territorios.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que Kiev estudia romper las relaciones diplomáticas con Rusia, peroe el vicecanciller ruso Andréi Rudenko anunció que Rusia no desea romper las relaciones diplomáticas con Ucrania.Estados Unidos y los países de la OTAN, que suministraban armas a Ucrania y declinaron la exigencia de Rusia de no extender la Alianza hacia el este, condenaron la decisión rusa de reconocer a las repúblicas de Donbás y amenazaron con imponer serias sanciones económicas a Rusia .Según un alto representante de la Administración Biden, el presidente de EEUU prohibió a las personas físicas y las entidades jurídicas del país invertir capitales en la RPD y la RPL y mantener comercio con ellas.Siria, al contrario, dijo estar preparada para reconocer a la RPD y la RPL y establecer relaciones diplomáticas con estas repúblicas.El líder de la RPD informó esta mañana que la situación en la línea de contacto en Donbás no cambia, continúan disparos y provocaciones por parte del Ejército ucraniano. Según datos de las milicias de la RPD, los militares ucranianos fortalecieron su unidad de defensa antiaérea, desplegando sistemas Buk-M1.

