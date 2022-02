https://mundo.sputniknews.com/20220222/la-fiscalia-anticorrupcion-de-espana-abre-una-investigacion-por-el-contrato-del-hermano-de-ayuso-1122043289.html

La Fiscalía Anticorrupción de España abre una investigación por el contrato del hermano de Ayuso

Anticorrupción ha decidido investigar el contrato de mascarillas que se ha vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. 22.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-22T12:18+0000

2022-02-22T12:18+0000

2022-02-22T13:16+0000

españa

isabel díaz ayuso

política

fiscalía anticorrupción

En concreto, la Fiscalía acuerda "la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".La decisión llega después de conocerse que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ordenó investigar a Ayuso a nivel interno por posibles irregularidades en el contrato en cuestión, lo que desató una guerra interna en el seno de la formación conservadora.Hasta el momento, la Fiscalía había estudiado tres denuncias, presentadas por el Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid. En ellas se pedía que se investigara el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Estos tres grupos políticos consideran que se puede haber cometido "tráfico de Influencias".Según señala el decreto de apertura de diligencias, "los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios".La propia Isabel Díaz Ayuso reconocía que su hermano había cobrado 55.000 euros más IVA por las gestiones realizadas para conseguir las mascarillas en China y trasladarlas a Madrid. "Sé que existe esta comisión pero lo que yo no sé es la cantidad. Desde luego, lo que tengo claro es que eso no es ilegal y por tanto no le he preguntado más", aseguraba en una entrevista con la Cadena COPE.Horas después de realizar estas declaraciones, Ayuso matizaba sus palabras en un comunicado en el que evitó usar la palabra comisión, asegurando que el dinero recibido por su hermano era "una contraprestación por su trabajo" con la empresa beneficiaria del contrato.Los hechos investigados se remontan a abril de 2020. Cuando se atravesaban los peores momentos de la pandemia en España, la administración madrileña concedió un contrato por valor de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive, una empresa propiedad de Daniel Alcázar Barrando, amigo de infancia de la familia Ayuso, para adquirir mascarillas en China.Según las sospechas del Partido Popular, el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, podría haber recibido una comisión de hasta 280.000 euros en la operación.

