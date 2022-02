https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-senado-ruso-ratifica-sendos-tratados-de-amistad-con-las-republicas-de-donetsk-y-lugansk-1122042633.html

El Senado ruso ratifica sendos tratados de amistad con las Repúblicas de Donetsk y Lugansk

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Federación (Senado) de Rusia ratificó por unanimidad en una reunión sendos tratados de amistad y cooperación con las... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Los tratados se ratificaron por el Consejo de la Federación por unanimidad. 155 senadores votaron a favor de esta decisión y no hubo votos en contra. Está previsto que los contratos entren en vigor con una renovación automática de cinco años.La protección de las fronteras de las repúblicas, de conformidad con los tratados, se llevará a cabo conjuntamente por los esfuerzos de las partes, sobre la base de los intereses de su propia seguridad, así como de la paz y la estabilidad. Se concertará un acuerdo por separado sobre esta cuestión. Se agrega que los proyectos de tratados de la Federación de Rusia con la RPD y la RPL prevén que las partes confirmen y respeten la integridad e inviolabilidad de las fronteras de los demás. Además, la Federación de Rusia tomará medidas efectivas para mantener y operar el sistema financiero y bancario de la RPL.Los tratados establecen que la Federación de Rusia y las repúblicas cooperarán estrechamente en la protección de la soberanía y la seguridad de los demás. Como se subraya en los documentos, las partes se consultarán sin demora cada vez que una de las partes contratantes considere que existe una amenaza de ataque contra ella, a fin de garantizar la defensa conjunta, el mantenimiento de la paz y la seguridad mutua.Se complementa que la Federación de Rusia y la República tomarán conjuntamente todas las medidas disponibles para eliminar la amenaza a la paz y contrarrestar los actos de agresión contra ellos. Además, los proyectos de tratados permiten a las partes utilizar la infraestructura militar y las bases militares de las fuerzas armadas en su territorio.El 21 de febrero el presidente ruso Vladímir Putin, después de una gran reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, se dirigió a los ciudadanos de la Federación rusa y dijo que consideraba necesario tomar una decisión para reconocer inmediatamente la soberanía de la República popular Democrática de COREA y la RPD, ya que aquellos que tomaron el camino del derramamiento de sangre, la violencia y la anarquía no reconocieron ni reconocieron ninguna otra solución al conflicto en Donbás que no sea militar. Inmediatamente después de la apelación, el presidente en el Kremlin firmó decretos sobre el reconocimiento de la RPL y la RPD. En sus decretos, Putin ordenó el mantenimiento de la paz en la RPD y la RPL por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia.

