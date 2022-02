https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-parlamento-europeo-pone-en-duda-el-prestigio-de-rusia-1122061281.html

El Parlamento Europeo "pone en duda el prestigio de Rusia"

BRUSELAS (Sputnik) — Un grupo de diputados del Parlamento Europeo (PE) declaró que el reconocimiento por Moscú de las repúblicas populares de Donetsk y... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Tal declaración fue emitida por el jefe de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, los presidentes de sus asociaciones con Ucrania y Rusia, y los relatores de la institución para ambos países.Los parlamentarios instaron a Rusia a revocar el reconocimiento de las repúblicas y "retornar a la mesa de las negociaciones", así como exhortaron a la Unión Europea a aprobar sanciones "contra los involucrados".La situación en Donbás se agravó en los últimos días, luego que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk denunciaran numerosos bombardeos por parte del Ejército ucraniano. Sus dirigentes anunciaron la evacuación provisional de ciudadanos, en primer lugar de niños, ancianos y mujeres, a la provincia rusa de Rostov del Don, debido a la amenaza de una incursión ucraniana.Según declaró el líder de la RPD, Denís Pushilin, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puede dar la orden de lanzar una ofensiva e invadir la RPD y la RPL.El 19 de febrero, los líderes de la RPD y la RPL ordenaron una movilización general y luego se dirigieron a la Federación de Rusia solicitando reconocerlas como repúblicas independientes.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un mensaje televisivo dirigido el 21 de febrero al pueblo, dijo que cree necesario reconocer sin dilaciones la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El mandatario señaló que el mundo prefiere no notar los horrores y el genocidio que se vive en Donbás, donde a diario se producen tiroteos, asesinatos de civiles y no cesa el bloqueo.Inmediatamente después de leer el mensaje, Putin firmó los decretos sobre el reconocimiento de la RPD y la RPL y encargó a las FFAA de Rusia garantizar el mantenimiento de la paz en sus territorios.Zelenski, declaró que Kiev estudia romper las relaciones diplomáticas con Rusia. en tanto el vicecanciller ruso Andréi Rudenko anunció que Moscú no pretende romper las relaciones diplomáticas con Kiev.Estados Unidos y los países de la OTAN, que suministraban armas a Ucrania y declinaron las exigencias de Moscú de no extender la Alianza hacia el este, condenaron la decisión de reconocer a las repúblicas de Donbás y amenazaron con imponer serias sanciones económicas a Rusia .Según un alto representante de la Administración Biden, el presidente de EEUU prohibió a las personas físicas y las entidades jurídicas del país invertir capitales en la RPD y la RPL y mantener comercio con ellas.Siria, al contrario, dijo estar preparada para reconocer a la RPD y la RPL y establecer relaciones diplomáticas con estas repúblicas.El líder de la RPD informó que la situación en la línea de contacto en Donbás no cambia, continúan disparos y provocaciones por parte del Ejército ucraniano. Según datos de las milicias de la RPD, los militares ucranianos fortalecieron su unidad de defensa antiaérea, desplegando sistemas Buk-M1.

2022

