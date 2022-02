https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-criptoarte-y-los-nft-en-venezuela-1122051848.html

El criptoarte y los NFT en Venezuela

El criptoarte y los NFT en Venezuela

A comienzos de año, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro reconocía en una entrevista que el país suramericano había concluido una larga etapa dentro de la... 22.02.2022, Sputnik Mundo

"Yo puedo declarar políticamente, con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ha sido de un dígito con tendencia a la baja, que Venezuela abandona el estado de hiperinflación", puntualizaba. Declaraba, además, que el país había recuperado el crecimiento económico para el segundo semestre del año 2021, en un 7,5%, y que el 2021 había sido el “mejor año en la guerra económica”.Maduro explicó que “Venezuela se fue adaptando progresivamente a la guerra económica”, a través de una serie de medidas que permitieron “pasar de la resistencia al crecimiento”, entre ellas la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, “para flexibilizar la circulación de divisas internacionales”, reformas en materia tributaria y de disminución de déficit fiscal, entre otras acciones.La población venezolana también se hizo con sus propias reglas para sobrevivir a lo que algunos economistas como Francisco Rodríguez identifican como “el tercer episodio [inflacionario] más largo documentado en la historia”.Específicamente, fueron 37 meses que afectaron la capacidad de compra de los venezolanos y que se evidenció en la calidad de vida a nivel general. Esto abrió la brecha para que los venezolanos comenzaran a explorar terrenos aún inéditos dentro de lo económico. Una de estos ámbitos sirvió para hacer frente a la crisis económica y significó un cambio de paradigma total.Las criptomonedas permitieron a muchos subvertir el orden tradicional de la economía y tomar el control de sus activos y manejarlos fuera de la esfera ortodoxa de la banca tradicional y sus reglas.Un uso especial fue la posibilidad de sortear las restricciones impuestas por Estados Unidos, utilizándolas en el envío de remesas a familiares hacia Venezuela.La firma de análisis Chainalysis informa que Latinoamérica se ha convertido en un territorio con un crecimiento sostenido en la adopción de criptomonedas.“Esto es causado por países líderes como Venezuela (puesto 7), Argentina (puesto 10) y Brasil (puesto 14)”, dónde muchos usuarios las usan para “resguardar el valor de los ahorros” y como medio de intercambio, informa la consultora.Sin embargo, en especial a partir de 2021, en Venezuela las tecnologías soportadas en blockchain han hecho más que simplemente servir para remesas y resguardar valor.Se han transformado en verdaderos medios de generar riquezas. Los NFT (Tókenes No Fungibles) tienen mucho que ver en ello.NFT mucho más que imágenesCarlos León, diseñador gráfico desde 1998 y apasionado del arte y las criptomonedas, forma parte del proyecto de NFT Troopers Army y nos habla de su experiencia surgida en medio de la crisis."Hemos aprendido a vivir en condiciones tan adversas que estoy seguro que muchas personas de los llamados países del primer mundo no lo podrían resistir. Recientemente, vi cómo los individuos y familias de un país del norte estaban realmente confundidos y asustados, cuando anunciaron una inflación anual del 9%. Nuestro día a día está lleno de una inflación del 2 al 38% diario y hasta más, tanto en bolívares como en dólares", detalla a Sputnik.Según su relato, a partir del 2016 cuando comienzan a sentirse los efectos de la declaración de Venezuela como “Amenaza inusual y extraordinaria”, se vio enfrentado a la fractura de la “economía tradicional” y a la necesidad de buscar otras alternativas de sustento. Sumergirse en el mundo del criptoarte fue su tabla de salvación.El portal Finder publicó una investigación en la que aseguraba que el “10.6% de los usuarios de internet en Venezuela posee un token no fungible (NFT)”.Según lo explica Carlos León un token no fungible es un “certificado de autenticidad de un bien que queda registrado a nivel mundial”.Ivan León, especialista en el área de finanzas y cofundador de Ubikalo, una plataforma educativa venezolana dedicada a fomentar el desarrollo de negocios en el área de criptomonedas y blockchain, considera que aunque las estadísticas consideren que un tercio de la población mundial haya leído algo sobre NFT´s “menos del 1% realmente entiende y sabe lo que los NFT son y cómo van a impactar nuestra cotidianidad”.Actualmente preparan cursos para formar en NFT desde el “registro de propiedad del arte digital” hasta la constitución de certificados para inversión y emprendimiento.“La pandemia ha acelerado algo que ya existía, la evolución del trabajo presencial al trabajo remoto, y esto ha abierto oportunidades increíbles para muchas personas, no solo artistas, diría que podemos hablar desde asistentes ejecutivos, diseñadores, freelancers, comunicadores, emprendedores, empresas de todos los tamaños y en infinidad de áreas de trabajo. El trabajo remoto además de permitir crear equipos de trabajo con talentos de todo tipo independientemente de donde vivan, si se le suma la posibilidad de recibir pagos en criptos sin necesidad de intermediarios, ni bancos crea una solución perfecta para muchas personas que ya viven de esta forma. Imaginen por un momento poder tener ingresos de países con altos estándares sin tener que ir a vivir en ellos, esa es la magia del trabajo remoto más las criptomonedas”, señala.Iván León explica que el proceso de creación de un NFT de arte es el mismo que para cualquier otro NFT, y puede ser sencillo o complejo dependiendo de cada proyecto. Para guiarnos en el proceso, Carlos León, quien comparte responsabilidades junto a Iván en la plataforma Ubikalo, brinda detalles para todo aquel que esté interesado en convertir su arte en NFT.—¿Qué debe hacer un artista que desee convertir sus obras en NFT y comenzar a comercializarlas?—Eso va a depender mucho de la persona u organización que quieran incursionar en la materia de los NFT, pero de igual forma daré una respuesta, porque me apasiona esto, lo primero sería comenzar con el fin en la mente, ¿Qué quiero recibir?, o ¿cuál es mi meta? Las respuestas a estas preguntas suelen ser de mucha ayuda. Como ejemplo práctico vamos a centrarnos en el artista que quiera generar un ingreso vendiendo su arte como un NFT. Él debe producir entonces una colección de arte, compuesta por varias obras de su autoría (es fundamental ser original en este aspecto), en esencia, sentarse con lápiz y papel, y empezar a dibujar, a escribir o a componer, y pasar lo producido a digital (conserva, los bocetos), ya digitalizado puede afinar y conceptualizar aún más las ideas, convertirlos a los formatos más populares (JPG, GIF, PNG, SVG, MP4, MP3, etc.). Ya a esta altura, tenemos más contenido para poder crear los NFT, ahora vamos a escoger el mercado en el cual se exhibirán y venderán las obras, para esto existen plataformas especializadas, y van como todo, desde las más populares hasta las más nuevas en el ramo.—¿Cuáles son los criterios para hacer esa escogencia?—Se elige teniendo el conocimiento. Necesitas saber: qué es una criptomoneda, qué es un token, cómo funciona, cómo se utiliza, qué es y para qué sirve una blockchain, ¡oh!, son muchas cosas las que hay que saber, sí, pero no es algo que necesites años para aprender.—Digamos entonces que nuestro amigo artista tiene ya: una colección de arte lista, tiene el conocimiento básico de las cripto y la blockchain, y ya escogió la plataforma para desplegar su colección artística—Ahora solo le queda ingresar a la plataforma y generar lo que se conoce también como "Colección" (Esto es un contrato inteligente en la blockchain), y luego ingresar los artes realizados y convertidos a NFT. La plataforma te indicará el camino para originar ambos contratos, "la Colección" será el espacio digital dentro de la plataforma donde se mostrarán tus NFT y los NFT serán cada una de tus obras de arte.—¿Qué datos necesitas para identificar dicha “Colección”?—Vas a necesitar, nombre de la colección y descripción de tu emprendimiento, y para los NFT, necesitarás, nombre de cada obra, características, propiedades del arte, descripción del mismo, una descripción de tu proyecto artístico y un resumen de tu biografía. Recuerda que mientras más completa esté la información en cada uno de los NFT, más valor artístico van a tener; aquí hay otro detalle importante, actualmente hay dos tipos de NFT y ambos pueden ser utilizados, uno de ellos es para generar un NFT que sea único (el ERC-1155) y el otro para que el NFT admita tener "copias originales" (el ERC-1121), no te asustes, estos son los nombres de los contratos inteligentes. Te daré un ejemplo rápido e ideas, nuestro amigo artista hizo obras únicas y obras que considera puede vender como "copias originales", entonces, el NFT de la obra que será única debe utilizar el contrato ERC-1151 y el NFT de la obra que va a tener "copias originales" debe utilizar el contrato ERC-1121 y especificar qué cantidad de "copias originales" quiere tener (no hay límites para la cantidad de copias) pero considera siempre que la escasez incrementa el precio. —¿Es todo?— Es todo. ¡Enhorabuena!, ya has originado tu primera colección de NFT, pero aquí no terminamos, porque lo que no se promociona, no se vende, aquí empieza la otra parte, ahora te toca difundir el mensaje de que ya pueden ir a la plataforma "tal", visitar tu colección y comprar tus NFT.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

