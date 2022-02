https://mundo.sputniknews.com/20220222/eeuu-discute-con-sus-aliados-sanciones-a-rusia-pero-no-cree-que-enviara-tropas-a-donbas-1122024834.html

EEUU discute con sus aliados sanciones a Rusia, pero no cree que enviará tropas a Donbás

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no consideraría el despliegue de tropas rusas en la región de Donbás como un nuevo paso de Moscú, dijo un alto funcionario del... 22.02.2022

También dijo que el presidente de EEUU, Joe Biden, no va a desplegar a ningún soldado de su país para luchar dentro de Ucrania.El funcionario informó que Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe cualquier nueva inversión y comercio con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y que se tomarán más medidas tras la decisión de Rusia de reconocer su independencia."Seguiremos consultando a nuestro aliados y socios sobre soluciones diplomáticas y las consecuencias que impondremos a Rusia, si invadiera Ucrania", dijo el funcionario, quien agregó: "Rusia continúa escalando esta crisis que creó en primer lugar. Continuaremos buscando la diplomacia hasta que los tanques rueden. No nos hacemos ilusiones sobre lo que es probable venga".El 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el decreto que reconoce la soberanía de Donetsk y Lugansk en una ceremonia celebrada en el Kremlin, en la que también estaban presentes los líderes de las repúblicas, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik.Luego, Putin también suscribió los Acuerdos de amistad, cooperación y de asistencia mutua entre Rusia y las dos repúblicas populares y le pidió a la Asamblea Federal que apoye esta decisión y ratifique los documentos.El funcionario estadounidense añadió que Washington observará de cerca las acciones de Rusia con respecto a Ucrania en las próximas horas y días para responder en consecuencia.El conflicto armado en el este de Ucrania entró en una fase de escalada en la segunda quincena de febrero cuando los militares ucranianos denunciaron un drástico aumento de las infracciones del armisticio por parte de las milicias de Donbás.A su vez, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, acusaron a Kiev de bombardear su territorio con armas pesadas, en violación de los Acuerdos de Minsk y las medidas adicionales pactadas para reforzar el alto el fuego, que apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.En este contexto, los líderes de Donetsk y de Lugansk anunciaron la evacuación de niños, mujeres y ancianos ante una posible ofensiva del Ejército ucraniano y decretaron la movilización general.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

