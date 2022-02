https://mundo.sputniknews.com/20220222/diputado-venezolano-la-decision-de-putin-de-reconocer-republicas-de-donbas-busca-salida-diplomatica-1122029449.html

Diputado venezolano: la decisión de Putin de reconocer repúblicas de Donbás busca salida diplomática

Diputado venezolano: la decisión de Putin de reconocer repúblicas de Donbás busca salida diplomática

CARACAS (Sputnik) — La decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de Ucrania de las repúblicas populares de Donetsk y... 22.02.2022

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tomó el 21 de febrero la decisión de reconocer la independencia de la RPD y la RPL tras la reunión del Consejo de Seguridad ruso.Rusia anunció su posición un día después de que la Casa Blanca informara que el presidente Biden aceptó "en principio" celebrar una cumbre con Putin sobre la crisis en Ucrania si Rusia "no procede con una acción militar". (Sputnik)Línea de defensaOtro elemento a considerar en el anuncio de Putin, destacó Daza, es que Rusia genera una línea de defensa en relación a la campaña en su contra por parte del presidente de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN."Creo que en definitiva el presidente Vladimir Putin está tratando de abrir un escenario de debate, de discusión en el cual se pueda reconocer el derecho que tiene la Federación de Rusia de mantener su independencia, mantener la paz en la región", añadió.El presidente ruso aseguró que su país respeta el derecho de cada nación a formar las alianzas militares que desee, siempre que estas no amenacen la seguridad propia a costa de la de otros Estados.Putin denunció que los sistemas de control de las tropas de Ucrania ya se sumaron a la OTAN y que la alianza ha comenzado a tomar posturas de ataque en el territorio ucraniano, algo que el analista calificó como una política errónea."Creo que la política de Joe Biden y de la OTAN son equivocadas, no está midiendo la nueva realidad que hoy hay en el mundo, y sería más sencillo si él adoptara una política de cooperación y convivencia ciudadana", expuso.Predecir lo que puede suceder en el continente europeo, cuando parecen haberse cruzado las líneas rojas, es complejo, sostuvo Daza.No obstante, indicó que es posible que la diplomacia cobre fuerza y se abra el camino para un diálogo de paz entre la OTAN y Rusia."Lo que sucede es que se está constituyendo esta iniciativa en medio de una situación sumamente peligrosa, en el que el otro escenario, contrario a la diplomacia, podría ser de una confrontación armada que no sabríamos qué tenor tendría, ni a qué nivel podría llegar, que nadie con un poco de sensatez aspira eso, sino a que se resuelva por la vía política", enfatizó.Daza descartó que en lo inmediato otros países se sumen al reconocimiento de la RPD y la RPL como países independientes, teniendo en cuenta que esta decisión fue tomada por Rusia en medio de una confrontación muy alta que se determinará en los próximos días."Este nivel de confrontación ha llegado a un punto muy delicado, porque se están tocando las líneas rojas en la contienda entre la OTAN y Rusia. Si esto se supera por la vía política como aspiramos que sea, podría haber una recomposición de la situación en Ucrania, que es un país que está ocupado política, militar y diplomáticamente por la OTAN", dijo.Proceso de reconocimientoEl 21 de febrero, los líderes de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, apelaron a Putin a reconocer la independencia de las dos repúblicas. El mandatario ruso se dirigió a la nación con un discurso en el cual aceptó la petición.Se espera que la Duma de Estado decida en su sesión plenaria, que también se celebrará el 22 de febrero, el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donbás, de este modo el Consejo de la Federación (Senado) podría examinar los documentos pertinentes el mismo día.Los países occidentales no tardaron en reaccionar a dicha decisión y amenazaron a Rusia con nuevas sanciones.Sin embargo, como lo declaró el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del país, las autoridades de Rusia están preparadas para una eventual reacción de la comunidad internacional a este reconocimiento.

