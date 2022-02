https://mundo.sputniknews.com/20220222/descubren-el-numero-de-la-vida-y-pistas-sobre-por-que-envejecemos-1122086565.html

Descubren "el número de la vida" y pistas sobre por qué envejecemos

Descubren "el número de la vida" y pistas sobre por qué envejecemos

Un experto en astrofísica teórica hizo un descubrimiento que podría revolucionar el mundo de la biología. La respiración y el metabolismo aparecen como claves para explicar las causas del envejecimiento y de la muerte natural. Te contamos cómo.

2022-02-22T22:10+0000

2022-02-22T22:10+0000

2022-02-22T22:10+0000

big bang

sociedad

💗 salud

vejez

envejecimiento

astrofísica

vida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122086540_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9331532ae4ea2dcd91f73fc43f5c6a3d.jpg

Descubren "el número de la vida" y pistas sobre por qué envejecemos Un experto en astrofísica teórica hizo un descubrimiento que podría revolucionar el mundo de la biología. La respiración y el metabolismo aparecen como claves para explicar las causas del envejecimiento y de la muerte natural. Te contamos cómo.

La respiración y el metabolismo de los seres vivos determinan su expectativa de vida. Esta es la principal conclusión del doctor en Astrofísica Teórica Andrés Escala, quien calculó el "número de la vida".La investigación publicada en la revista Scientific Reports permitirá comenzar a entender aspectos sobre los seres vivos, aún no conocidos.De acuerdo con el entrevistado, "por ejemplo, hay moscas que viven un solo día, los seres humanos vivimos siete u ocho décadas, y las tortugas de galápagos pueden vivir 200 años”."¿Cómo se relaciona esto con el número de la vida? En términos de tiempo absoluto varía porque su ciclo respiratorio se entiende por una cantidad de tiempos muy distintos, pero el número de ciclos es el mismo. Ahí está el largo de la vida en sí, que se expresa entre un día para la mosca efímera y 200 años en la tortuga de galápagos”, agregó Escala.El ciclo respiratorio en los seres humanos es el tiempo que nos lleva a inhalar y exhalar, que generan movimientos y contracciones de los músculos del cuerpo y en consecuencia y gasto de energía. Sobre este punto también trabajó Escala y analizó cuánta energía consume cada organismo a lo largo de su vida."Que exista esta relación, este número fijo de ciclos respiratorios a lo largo de la vida, tiene que dar pistas sobre el origen del envejecimiento y la muerte natural, porque no puede ser coincidencia que todos los organismos vivientes tengan aproximadamente el mismo número de ciclos respiratorios", agregó.A su vez, el investigador chileno detectó que "es un subproducto de la respiración lo que nos hace envejecer (...) de acuerdo con este número de la vida. (...) Se relaciona directamente la esperanza de vida de todo tipo de organismo, con el proceso respiratorio".En la actualidad, Escala continúa su investigación en la misma línea. Pero busca saber cómo crecen los organismos y cómo se distribuyen los animales en un ecosistema.Esto permitiría explicar varios fenómenos ecológicos, según el también investigador de la Universidad de Chile. Todo esto se analiza tomando como base el vínculo entre los ciclos respiratorios y los procesos metabólicos.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, vejez, envejecimiento, astrofísica, vida, аудио