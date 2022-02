https://mundo.sputniknews.com/20220221/un-nuevo-partido-italiano-arroja-el-guante-a-los-soberanistas-y-populistas-1122004254.html

Un nuevo partido italiano arroja el guante a los soberanistas y populistas

Un nuevo partido italiano arroja el guante a los soberanistas y populistas

ROMA (Sputnik) — En el panorama político italiano, sacudido por la reelección del presidente Mattarella, una nueva fuerza desafía a los populistas y... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T19:10+0000

2022-02-21T19:10+0000

2022-02-21T19:10+0000

internacional

italia

europa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1122007252_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_c96f74177bbc687d8bb74c03c6eb5099.jpg

Reelección del presidente sacude los partidosHace casi un mes, tras siete votaciones estériles en los comicios presidenciales, los parlamentarios optaron por el segundo mandato de Sergio Mattarella, a pesar de que éste no planeaba posponer su mudanza del Palacio del Quirinal (residencia del jefe del Estado) para otros siete años.Las múltiples intrigas y los compromisos que llevaron a la reelección del mandatario sacudieron de arriba abajo el sistema de partidos de Italia. La coalición de centroderecha dejó de existir, mientras el Movimiento 5 Estrellas, definido a menudo como populista de izquierda, se sumió en una dura lucha interior por el poder que aún no ha terminado.Carlo Calenda y el partido AzioneTres semanas después de la reelección en el panorama político italiano ya se dejan ver los primeros indicios de reagrupación con vistas a las elecciones parlamentarias que deben celebrarse en primavera de 2023.Este fin de semana en Roma se celebró el congreso del partido Azione (Acción), encabezado por Carlo Calenda, exmiembro del Partido Democrático (PD) que fue ministro de Desarrollo Económico en 2016-2018 y se presentó como candidato en las elecciones a la alcaldía de Roma en 2021.El partido, fundado en 2019, se define como progresista, social liberal y europeísta. En los últimos dos años creó relaciones estrechas con otros partidos de tendencias similares, algunos de los cuales están presentes en el Parlamento.Actualmente, Calenda y sus compañeros apoyan el Gobierno de coalición liderado por Mario Draghi, pero, dado que el primer ministro repitió varias veces que no piensa crear su propia fuerza política después de que expire su mandato, Azione pretende continuar su línea reformista en el futuro.Hasta el momento, los resultados del partido en las elecciones locales de 2020 y 2021 fueron modestos, con lo cual su mayor logro fue el 20% de votos obtenido por Calenda en los comicios para elegir alcalde de Roma.¿Ocaso del populismo y soberanismo?Sin embargo, en el congreso Calenda anunció que quiere "llevar este partido al 20% y después dejarlo a vosotros". ¿Cómo? Parece que, para transformar Azione en una historia de éxito, su secretario espera aprovechar la confusión que reina hoy entre los partidos italianos.Tras la crisis de finales de enero, el país cuenta con un nutrido grupo de electores que comparten ideas centristas y liberales, pero ya no creen a los políticos moderados de la centroizquierda y centroderecha. Además, no faltan los que se sienten decepcionados por los soberanistas y populistas y que votarían con gusto por un partido que exprese ideas menos radicales, pero más claras.El congreso de este fin de semana, en el cual Calenda habló de la necesidad de crear un "frente republicano" contra el populismo, dejó bastante claro cuáles podrían ser las alianzas políticas de Azione. Al evento acudieron, entre otros, el rival de Calenda y vencedor de las elecciones de Roma, Roberto Gualtieri; el secretario del PD, Enrico Letta; el actual ministro de Desarrollo Económico y miembro moderado de la Liga, Giancarlo Giorgetti; y el coordinador nacional del partido berlusconiano Fuerza Italia, Antonio Tajani.Aún es temprano para hablar de las perspectivas de Azione en las elecciones parlamentarias, pero las ambiciones de su líder y el apoyo que recibe de las fuerzas políticas del centro indican que la política italiana está viviendo cambios importantes.El partido de Calenda no solo pretende conquistar al elector moderado y liberal, sino que desafía abiertamente a los soberanistas y populistas, que fueron la principal fuerza motriz de la política italiana en la última década, y quiere poner fin a la última configuración de la coalición de centroizquierda, compuesta por el PD y el M5S.Si Azione logra convertirse en el principal aliado del PD, el M5S, desgarrado por las luchas internas, correrá el riesgo de encontrarse en un aislamiento que podría marcar su fin. Y si atrae a los moderados de la Liga, escindirá el principal partido soberanista del país, el cual difícilmente podrá mantener su papel actual en la política italiana. De momento, son suposiciones, pero, vistos los rápidos cambios políticos que está viviendo el país, nada les impide hacerse realidad.

https://mundo.sputniknews.com/20220201/salvini-lanza-la-idea-de-crear-un-nuevo-partido-tras-la-crisis-en-la-derecha-italiana-1121001520.html

https://mundo.sputniknews.com/20220207/combustibles-y-geopolitica-hacen-crecer-los-precios-de-pan-y-pasta-en-italia-1121284566.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Dunáev

italia, europa, 💬 opinión y análisis