Ucrania reafirma el deseo de ingresar en la OTAN pese a los mensajes de algunos aliados

WASHINGTON (Sputnik) — El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, reafirmó en una entrevista con el canal de televisión CBS News que su país mantiene...

El ministro reconoció que algunos países —"unos pocos miembros europeos de la OTAN", según él— envían a Kiev el mensaje de que no debería insistir en el ingreso.Para Kuleba, "no se trata sólo de Ucrania" sino de "una lucha global entre democracias y regímenes autoritarios, entre aquellos que quieren seguir las reglas y aquellos que quieren reescribir las reglas a su favor".El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, afirmó el 19 de febero que "la integración de Ucrania en la OTAN no está en la agenda y no sucederá en el futuro previsible".Rusia insiste en que la Alianza Atlántica deje de expandirse hacia el este, vuelva a las posiciones de 1997 y se comprometa a no admitir en sus filas a las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.Aparte de Estonia, Letonia y Lituania que se unieron a la OTAN en 2004, dos naciones más de la extinta URSS —Georgia y Ucrania— proclamaron la intención de adherirse a la Alianza. Durante la cumbre de Bucarest, en 2008, la OTAN saludó sus planes y anunció un período de compromiso intensivo con ambos países para que puedan formalizar el ingreso en una fecha aún sin determinar.Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado. En junio de 2016 el país proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y la Alianza Atlántica.En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.

