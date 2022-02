https://mundo.sputniknews.com/20220221/truth-social-la-red-social-de-donald-trump-ya-esta-disponible-en-app-store-1121987209.html

Truth Social, la red social de Donald Trump ya está disponible en App Store

Después de varios meses de trabajo, Truth Social, la red social del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ya fue lanzada al mercado de manera oficial. 21.02.2022, Sputnik Mundo

Tal y como se había adelantado, desde los primeros minutos del 21 de febrero Truth Social comenzó a estar disponible en la App Store de Apple, por lo que se espera que a lo largo de esta semana la aplicación también llegué a la Play Store de Android.Esta red social fue anunciada por el exmandatario estadounidense luego de que fue vetado de Twitter tras lanzar una serie de publicaciones que, de acuerdo con la plataforma, incitaron la violencia registrada en el Capitolio de Washington D.C., el 6 de enero de 2021.En este sentido, Devin Nune, exlegislador estadounidense y actual encargado de Trump Media & Technology Group, celebró que exista un espacio donde "las voces canceladas" puedan expresarse.Nunes explicó en entrevista para Fox News que el objetivo principal de la nueva red social será valorar a sus usuarios, algo que considera que otras empresas como Twitter y Facebook no hacen."Queremos que nuestros clientes nos digan qué les gustaría tener en la plataforma, que es lo opuesto a lo que los oligarcas tecnológicos de Sillicon Valley hacen diciéndole a la gente qué deben pensar o decidiendo quién sí y quién no puede estar en la plataforma", declaró.Luego de estar disponible un par de horas, algunos usuarios reportaron que el sistema de Truth Social reportó fallas por lo que se abrió una lista de espera para crear una cuenta.Parecido a TwitterUna de las primeras personas en presumir la llegada de Truth Social fue el propio hijo del expresidente, Donald Trump Jr., quien compartió una captura de pantalla de la primera publicación de su padre.El post deja ver que la nueva red social tiene un formato muy parecido a Twitter con opciones para responder, 'retuitear' y dar 'like' con un corazón.En las imágenes disponibles en la App Store se puede corroborar que Truth Social tiene un formato muy parecido a Twitter, sólo que las palomitas de verificación son de color rosa y no azul.

