Rusia pide a Francia que convenza a Zelenski para que frene los ataques a los civiles

ONU (Sputnik) — El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, instó al Gobierno francés a persuadir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski... 21.02.2022, Sputnik Mundo

internacional

francia

donbás

volodímir zelenski

república popular de donetsk (rpd)

rusia

conflicto en el este de ucrania

El diplomático subrayó que "Francia tiene instrumentos determinados para influenciar en los ucranianos y convencerlos para que dialoguen con sus compatriotas del este".Ucrania intensificó desde el 17 de febrero los bombardeos contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk, territorios que buscan la autonomía desde el golpe de Estado de febrero de 2014.El Ejército ucraniano lleva a cabo una operación militar desde abril de ese mismo año contra estas regiones que ha dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto interno ucraniano, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades.Polianski recalcó que Francia, como garante de los Acuerdos de Minsk, tiene responsabilidad por el comportamiento del Gobierno ucraniano.El embajador adjunto advirtió también que Estados Unidos y los países europeos de su órbita cierran los ojos ante los bombardeos ucranianos contra los territorios de Donetsk y Lugansk, algo que puede ser muy arriesgado.En cuanto a las afirmaciones de la inteligencia de EEUU y del Reino Unido sobre una supuesta concentración de fuerzas de Rusia en la frontera de Ucrania, el diplomático instó a no creer en esas conjeturas.Polianski apuntó que primero se dijo que habían 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, luego cambiaron el relato diciendo que eran 120.000 y ahora afirman que son 150.000, mientras que otros aseguran que son 190.000."Sé que la inflación aquí en Nueva York es muy alta, lo vemos en los precios", bromeó.El diplomático subrayó que los militares de su país se encuentran dentro del territorio nacional y no en las inmediaciones de la frontera con Ucrania, sino en sus bases.Al mismo tiempo, puso de relieve la inquietud por la concentración de 120.000 militares ucranianos en la línea de separación con las milicias de Donetsk y Lugansk y los bombardeos que se producen en esa área."En ese sentido, es obvio que no podemos relajarnos", apostilló.El 18 de febrero, los líderes de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, respectivamente, anunciaron la evacuación de niños, mujeres y adultos mayores ante una inminente invasión por parte de los militares ucranianos.En un videomensaje Pushilin advirtió que Zelenski ordenaría próximamente a sus generales invadir Donetsk y Lugansk.Ucrania, aseguró el líder de la RPD, desde hace meses está concentrando tropas y armas letales, incluidos lanzacohetes múltiples, misiles estadounidenses Javelin y Stinger, en toda la línea de separación.Los jerarcas de Ucrania niegan los bombardeos, pero la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa confirmó más de 1.500 violaciones del alto el fuego en Donbás durante el pasado 18 de febrero.

francia

donbás

