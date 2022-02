https://mundo.sputniknews.com/20220221/rusia-deja-en-una-mala-posicion-a-la-administracion-de-volodimir-zelenski-1122021536.html

Rusia deja en una mala posición a la administración de Volodímir Zelenski

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso en jaque a Ucrania al reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y... 21.02.2022

Holzmann aseguró que, con este anuncio, Rusia dejó en una mala posición a la administración de Volodímir Zelenski, ya que "hay algo de lo que no se habla mucho, y es que en Ucrania hay un problema interno en términos políticos respecto al reconocimiento, según los propios Acuerdos de Minsk, de la situación federal que deberían tener actualmente Donetsk y Lugansk y que el Gobierno no ha cumplido"."Si bien esto es una alerta para Estados Unidos, para la Unión Europea y para la OTAN, en realidad es una presión directa para Ucrania", agregó.Asimismo, afirmó que Zelenski citó al Consejo de Seguridad porque este país "es quien tiene el turno de mover la próxima pieza, algo que sabe el presidente ucraniano".Sobre un eventual conflicto armado, Holzmann respondió que eso es algo que no ve posible, asegurando que "no están las condiciones para una invasión, más allá de todo el despliegue militar que pueda existir para eso"."Es decir, lo que hizo Rusia es un jaque pero no un jaque mate", cerró.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

