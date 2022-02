Putin convoca reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220221/putin-convoca-reunion-extraordinaria-del-consejo-de-seguridad-de-rusia-1122009261.html

Repúblicas de Donbás piden a Rusia reconocer su independenciaMás de 2.000 proyectiles de artillería y minas de morteros fueron lanzados por el Ejército de Ucrania contra el territorio de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en las últimas 48 horas. Más de 65.000 personas –mujeres, niños y ancianos– fueron evacuados desde Donbás y llegaron a Rusia como refugiados de guerra.Los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk anunciaron la movilización total frente a la agresión de Ucrania y pidieron al presidente ruso, Vladímir Putin, reconocer la independencia de estos territorios. Con este trasfondo se celebró este lunes en Moscú una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia convocada y presidida por Putin."El objetivo de esta reunión es escuchar la opinión de los colegas y determinar nuestros pasos a tomar en esta dirección. Me refiero tanto al llamamiento a Rusia de los dirigentes de las republicas populares de Donetsk y Lugansk, pidiendo reconocer su soberanía, como la resolución de la Duma de Estado de la Federación de Rusia sobre el mismo asunto, es decir, su llamamiento al jefe de Estado de reconocer la independencia y soberanía de esas dos repúblicas", dijo Putin al inaugurar la reunión.Al mismo tiempo, subrayó que "estas cuestiones (de reconocer la soberanía de la RPD y la RPL) están muy relacionadas (...) con los problemas globales de garantizar la seguridad en el mundo entero, y en particular, en el continente europeo".En tanto, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, informó a los reunidos de las fuerzas que acumuló Ucrania en la línea de separación en Donbás. Según sus palabras, allí se encuentra un contingente compuesto por unos 59.300 efectivos, 345 carros de combate, 2.160 vehículos blindados, 820 piezas de artillería y morteros, 160 sistemas de lanzamiento múltiple. Además, en la zona del conflicto se encuentran varias batallones nacionalistas que de hecho no obedecen a nadie, recalcó el titular de Defensa."No nos dejaron otra opción. Hay que reconocer" la soberanía de las republicas populares de Donestk y Lugansk, dijo Shoigú. En este sentido, el presidente de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, informó que 351 diputados de un total de 450, respaldaron la resolución que contiene un llamamiento al presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, subrayó en su intervención que Ucrania para Occidente es simplemente el "proyecto antirruso" y a eso se debe la falta de deseo de cumplir con los Acuerdos de Minsk. Mientras, el presidente del Gobierno, Mijail Mishustin, aseguró que el Ejecutivo ruso respalda la iniciativa de reconocer la independencia de las dos repúblicas del este ucraniano.Zelenski pide armas nucleares para Ucrania y recibe ovaciones de OccidenteEntre otras 'perlas' articuladas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la recién celebrada Conferencia de Seguridad de Múnich –donde dijo, en particular, que los habitantes de Donbás se bombardean a sí mismos–, el mandatario también anunció sus planes de revisar la renuncia de su país a las armas nucleares.Para argumentar dicho paso, Zelenski dio por enterrado el Memorándum de Budapest, a través del cual Ucrania se comprometió a liquidar su arsenal atómico a cambio de que las otras naciones firmantes –EEUU, el Reino Unido y Rusia– garanticen la seguridad de esta exrepública soviética.Estas declaraciones parece que no molestaron a los líderes occidentales presentes en Conferencia de Múnich, sino que, a juzgar por las ovaciones que recibió el presidente ucraniano, los entusiasmaron. Un entusiasmo que dejó perplejo al analista internacional Carlos Martínez, quien dijo a la cadena RT que las declaraciones de Zelenski constituyen un "chantaje", al tiempo que subrayó que sus intenciones son "irresponsables".Los medios occidentales, mientas tanto, defienden la idea de una Ucrania armada con armas nucleares. Por ejemplo, el diario El Espectador publicó un artículo titulado: "Ucrania sin armas nucleares: ¿con qué podría defenderse ante invasión rusa?", donde, entre otros planteamientos, se cita a Mariana Budjeryn, especialista en Ucrania en la Universidad de Harvard, quien dice que hay "arrepentimiento" en esta nación "por haber entregado un arsenal que hoy podría tener un poder".Visiblemente molesto por la ausencia de armas nucleares en manos del Gobierno de Kiev, El Espectador sostiene que, "sin embargo", Ucrania "ha recibido armas de sus aliados". "Según el Gobierno de Ucrania, Occidente ha puesto a disposición de Kiev 1.500 millones de dólares en ayuda militar. Entre los que se niegan a enviar esos refuerzos está Alemania, que ha sido tildada de "tibia" en esta tensión como consecuencia de sus intereses económicos en el proyecto conjunto con Rusia: el gasoducto Nord Stream 2, que llevaría gas de Rusia a Alemania sin tener que pasar por Ucrania. Rusia, por demás, provee el 40 % del gas que consume Europa", escribe el medio.La campaña mediática occidental para defender la posesión por Ucrania de armas nucleares no es nueva. Por ejemplo, al dirario español ABC publicó en 2014 una editorial titulada "Ucrania, la lección más dura del desarme nuclear", donde se lee que, en 1994, "Ucrania accedió a deshacerse del enorme arsenal atómico que heredó de la URSS", con lo cual, "hoy, ve impotente cómo le arrebatan Crimea y teme una invasión rusa".Se indica que, "con 1.800 cabezas nucleares, el arsenal ucraniano era el tercero más grande del planeta, solo por detrás del estadounidense y el ruso". "La preocupación por este peligro geoestratégico potencial y las dudas respecto a la capacidad de las autoridades ucranianas para garantizar la seguridad de tan mortífero legado animó a las cancillerías occidentales y al Kremlin a promover su destrucción", sostiene el artículo, promoviendo la idea de que la Ucrania de hoy es un Estado lo suficientemente maduro como para disponer de arsenal atómico.En este contexto, se menciona la siguiente máxima del general Pierre-Marie Gallois, padre del programa francés de desarrollo de armas disuasorias: "La guerra es abominable, por eso defiendo la proliferación nuclear".La tranquilidad, y hasta dejadez, que exhibe Occidente ante las intenciones de Ucrania en esta materia contrasta mucho con las alarmas ante los programas nucleares de Corea del Norte o Irán. Por ejemplo, el presidente norteamericano, Joe Biden, en una reunión con el premier israelí, Naftali Bennett, prometió "garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear". Señaló que para ello su primera opción es diplomática, pero añadió: "Si falla, estaremos preparados a plantearnos otras vías".Además, Washington no deja de imponer sanciones contra Corea de Norte. El pasado mes de enero, por ejemplo, la embajadora estadounidense en la ONU anunció que su país propondría a 14 naciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptar nuevas sanciones internacionales contra Pyongyang.Cabe recordar que, bajo la Administración del republicano Donald Trump, EEUU hizo adoptar por unanimidad tres baterías de sanciones económicas cada una más fuerte que la otra, a fin de conseguir el desarme nuclear de Corea del Norte. Según constata Deutsche Welle, las medidas, entre otros efectos, limitan "las importaciones de petróleo por Pyongyang y prohíben sus exportaciones de carbón, hierro, pesca o textil".Al respecto, el experto en asuntos norcoreanos Xavier Boltaina, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, dijo a Octavo Mandamiento que quedarse sin armas nucleares sí que pondría en peligro mortal a este país asiático, tratándose de su "seguro de supervivencia".Volviendo al caso de Ucrania, los hechos apuntan a que Zelenski no ve a las armas nucleares como un elemento disuasorio, sino por el contrario: no es descartable que podría usarlas de igual manera que no vaciló en usar los arsenales suministrados por Occidente para atacar a la población de Donbás.Famoso grupo español Dvicio 'incendia' MoscúUn concierto en Rusia ofrecido por el grupo de música español Dvicio ha sido una grata experiencia, de las más inéditas para este colectivo de fama mundial, según comentaron los miembros de la banda en una entrevista con Sputnik.Su único concierto en Moscú, que se llevó a cabo el 19 de febrero, tuvo una excelente acogida entre sus fans rusos, donde algunas de las casi 2.000 personas acudieron a la capital desde ciudades como Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, recorriendo casi 10.000 kilómetros.Un hecho que volvió a verificar la popularidad internacional de Dvicio, resultado de un largo camino y "esfuerzo", señalaron a Sputnik los músicos, indicando que están tocando "desde pequeños" y al inicio de su carrera actuaban "en sitios muy, muy, muy pequeños"."Han sido ya casi 10 años de carrera en la que hemos trabajado mucho y hemos creído y hemos puesto toda nuestra mayor energía en esto", manifestaron, al resaltar también que la clave del éxito radica también en "ser auténticos" y no dejarse "llevar por modas".Un éxito que además tiene su precio, en particular, no poder dedicar mucho tiempo a la familia o a amigos, dado que "es un trabajo al que hay que dedicarle mucho, mucho tiempo" y que "no tiene horarios".Sorprendentes, escandalosos, dramáticos y triunfales los JJOO Pekín 2022Finalizaron los JJOO Pekín 2022. Sin duda, hay varios motivos por lo que serán recordados: por su sorprendente y original ceremonia inaugural, el escándalo de presunto dopaje de la joven patinadora rusa Kamila Valíeva, los tres épicos triunfos del esquiador ruso Alexandr Bolshunov, el récord de 16 medallas de oro de Noruega, el atípico invierno que soportó la capital china, y los 1.251 ramos de flores, tejidos con hilo natural, para las ceremonias de entrega de medallas.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

