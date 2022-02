https://mundo.sputniknews.com/20220221/politico-peruano-independencia-de-donetsk-y-lugansk-es-respuesta-a-agresion-a-rusia-1122019747.html

Político peruano: independencia de Donetsk y Lugansk es respuesta a agresión a Rusia

Político peruano: independencia de Donetsk y Lugansk es respuesta a agresión a Rusia

LIMA (Sputnik) — El reconocimiento por parte del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, de la independencia de Ucrania de las Repúblicas... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T22:22+0000

2022-02-21T22:22+0000

2022-02-21T22:31+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

conflicto en el este de ucrania

ucrania

donbás

rusia

vladímir putin

💬 opinión y análisis

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1122019692_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7633c1c407be7d774620fc9290439e2f.jpg

El 21 de febrero, el jefe de Estado ruso reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, dos estados con reconocimiento limitado y que son territorios ubicados en el este de Ucrania, bajo control de facto de ese país.Putin hizo el anuncio en un mensaje dirigido a nivel mundial y luego de reunirse con el Consejo de Seguridad ruso.La decisión del mandatario ha sido "valiente", a consideración del secretario general de Patria Roja, pues "en Occidente se pretende "voltear la tortilla" y hacer ver a Rusia como el agresor, dando información falsa, cuando los hechos demuestran que los reales agresores, no solamente de ahora sino de tiempos atrás, tratan de buscar una estrategia global para avanzar sus fronteras y cercar a Rusia".Asimismo, el político confió en que la decisión tomada por Putin sean "disuasivas" para los intereses y acciones agresivas de parte de Ucrania, que sólo buscan "mantener un status quo" de años atrás con Estados Unidos comandando amenazas hacia Rusia."Yo creo que actualmente lo que está demostrando Estados Unidos es una situación de debilidad frente a un contexto global donde es evidente su decadencia, incluso en la propia Unión Europea no cuenta con el apoyo unánime como sucedía en los años de la Guerra Fría", agregó el peruano sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.Asimismo, considera como "improbable" que la decisión de Putin derive en un conflicto bélico pues Estados Unidos "no goza del respaldo que tenía antes dentro de la OTAN".

https://mundo.sputniknews.com/20220221/analista-salvadoreno-alerta-sobre-interes-de-eeuu-en-forzar-conflictos-en-el-donbas-1122019276.html

ucrania

donbás

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, conflicto en el este de ucrania, ucrania, donbás, rusia, vladímir putin, 💬 opinión y análisis, república popular de donetsk (rpd), república popular de lugansk (rpl)