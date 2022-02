https://mundo.sputniknews.com/20220221/nina-es-atacada-y-arrastrada-por-dos-perros-en-el-estado-de-mexico--fuertes-imagenes-1122010021.html

Niña es atacada y arrastrada por dos perros en el Estado de México | Fuertes imágenes

En redes sociales se volvió viral un video en el que aparece una menor de edad siendo atacada por dos perros, aparentemente de raza pitbull. 21.02.2022, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, de acuerdo con información del diario mexicano El Gráfico. En la videograbación se aprecia cómo un can se acerca a la niña y después la ataca. Su madre intenta defenderla, golpea al perro, pero en ese momento llega el otro animal y toma a la menor de la cabeza. Posteriormente se observa un forcejeo hasta que la niña es arrastrada varios metros por uno de los perros. Diversos medios locales aseguran que la menor tiene 3 años y fue atendida en un hospital de la Ciudad de México, ya que las clínicas de la zona no contaban con los medicamentos necesarios para tratarla, según dijo la madre. En otro video se observa mejor el momento exacto en que uno de los perros se lanza contra la pequeña. La mamá de la niña comentó que los perros no son callejeros y tienen dueño, quien ya se está haciendo cargo de los gastos médicos que ha requerido la víctima. Hasta el momento, ninguno de los familiares de la menor ha interpuesto una denuncia ante el ministerio público contra los responsables de los dos perros.

