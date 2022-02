Los SuperThings, el número uno de los juguetes en España

https://mundo.sputniknews.com/20220221/los-superthings-el-numero-uno-de-los-juguetes-en-espana-1121993960.html

Los muñecos SuperThings, creados por una empresa catalana, se han transformado en el último gran fenómeno entre los más pequeños. Sus dos series anuales... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Cada generación tiene su propio objeto de coleccionista. Estuvieron los cromos de La Liga. También los tazos de Pokémon fueron los reyes de parques y patios de los colegios. Ahora, en pleno 2022, el puesto lo ostentan los muñecos SuperThings, la última sensación entre los más pequeños.Estas diminutas y coloridas figuras representan a los habitantes de Kaboom City, quienes imitan a objetos cotidianos. Desde una moto hasta una zapatilla. Sus ojos son blancos, si son héroes, o naranjas, si son villanos. Una densa narrativa enlaza a los distintos personajes, que vienen en bolsas sorpresa. Nunca se sabe cual tocará.Aparecieron en 2018 y cada año salen dos nuevas series de entre 80 y 90 sujetos, una en enero y otra en la vuelta a las clases tras el verano. Es tal el revuelo que generan que los padres de muchos niños y niñas se organizan para buscarlas en tiendas y puestos de mercadillos. Todo para que sus hijos e hijas puedan completar la ansiada colección.El precio de las figuras oscila entre los 0,70 y 0,80 euros. No obstante, en la red, estas pueden aumentar su valor. Los juguetes denominados superraros, una división especial dentro del universo de los SuperThings, pueden alcanzar los 25 euros o más en distintos sitios web de comercio electrónico. Síntomas de la transformación de estos personajes en auténtico fenómeno. Es más, solo en España se han vendido más de 150 millones de unidades. En Reino Unido, son el coleccionable más vendido.Un juguete made in Spain. Y es que tras los SuperThings se halla la empresa catalana Magic Box Toy. La compañía, fundada en 1992, arrancó como una organización familiar, pero se ha convertido en un actor importante en el mundo del entretenimiento. En la actualidad cuenta con oficinas en Reino Unido, Italia y Polonia. Además, cuenta con distribuidores en Francia, Alemania, el este de Europa y México. Su objetivo es saltar a Rusia, China, Australia y Estados Unidos.Para la entidad catalana, los SuperThings no son su primer éxito en la esfera coleccionista. Esta trajo los famosos muñecos Gogos, algunos tazos de Pokémon o Dragon Ball o el álbum de fotos coleccionables de las Spice Girls. Una lista de triunfos que continúa con Kaboon City en la actualidad.El universo de los SuperThings cuenta con capítulos en Youtube y una exposición que ya ha visitado Madrid, Barcelona y Bilbao. Los protagonistas de la colección fueron recibidos con emoción por los más pequeños. Al final, son parte de su generación.

