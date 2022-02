https://mundo.sputniknews.com/20220221/las-quejas-de-joh-el-extraditable-1122018425.html

Las quejas de JOH, el extraditable

Las quejas de JOH, el extraditable

SAN SALVADOR (Sputnik) — El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) espera por su eventual extradición a Estados Unidos en un centro policial...

Honduras: la extradición de expresidente Hernández evidencia "una Justicia no funcional al Estado de derecho" El pedido de extradición de EEUU del expresidente hondureño, acusado por delitos de narcotráfico, entre otros, despertó el debate sobre por qué la justicia local no actúa. Analizamos el tema con el analista Luis Méndez y con Alejandro Bonilla, dirigente del oficialista partido Libre.

De hecho, la exprimera dama Ana García acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar lo que consideró un trato "humillante y denigrante" contra Hernández, detenido la semana pasada y expuesto a los medios esposado de manos y piernas.Hernández fue arrestado mediante un amplio operativo, al demorar su promesa de entregarse a las autoridades tras la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde es reclamado por tres cargos de narcotráfico y contrabando de armas.Por si acaso…Sean reales o infundados los temores por una eventual fuga de JOH, las autoridades hondureñas prefieren no correr riesgos y han desplegado cinco anillos de seguridad alrededor del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), donde está detenido Hernández.El comisionado Miguel Pérez, director de la unidad, enfatizó que el operativo obedece a la alta responsabilidad que representa la custodia de Hernández, quien no tiene acceso a teléfonos y solo recibe la visita de sus familiares más cercanos y sus abogados."Nosotros ya hemos tenido experiencias de casos (de rescates de delincuentes en Honduras), y partiendo de los peores escenarios, nosotros ya estamos ejecutando un plan", declaró Pérez a reporteros en las afueras de la base, en el barrio El Rincón, Tegucigalpa.De hecho, en febrero de 2020 una veintena de hombres armados ingresaron a un juzgado en la norteña ciudad de El Progreso para liberar al "Porky", un reconocido cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), cuyo paradero es desconocido desde entonces.Por lo pronto, en las inmediaciones del Comando fue restringida la circulación de la población y vehículos y fue instalado un equipo de scanner para buscar armas en los autos, que además son minuciosamente revisados.Pérez aseguró que Hernández cena un menú acorde a su diabetes, que le lleva su propia esposa, y que se le brinda el espacio para interactuar con sus abogados, un doctor que lo trata y otro que supervisa su medicación.Agregó que al expresidente se le respetan todos sus derechos y garantías mientras se encuentra confinado en una habitación al interior del Comando, de la que no puede salir, hasta el próximo 16 de marzo, cuando debe comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.¿Se victimiza JOH?En una columna publicada por el portal Criterio, el abogado y economista hondureño Rodil Rivera cuestionó que se pretenda presentar a JOH como una víctima, y que al derechista Partido Nacional le parezca mal que su caída en desgracia alegre a no pocos catrachos."Alegrarse porque a alguien se le aplique la justicia es un sentimiento normal, porque en él va implícito el beneplácito por la reparación del mal causado. Y también lo es que la magnitud del regocijo sea proporcional a los delitos cometidos", escribió el reconocido analista hondureño.Para Rivera, es increíble que se quiera victimizar a Hernández por la manera en que fue arrestado, y lamentó que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protestara por que no se le diera un trato preferencial "al más corrupto gobernante que ha tenido Honduras"."La humillación por la que pasó JOH fue, sin duda, lamentable. Pero se debió, exclusivamente, a su propia culpa. O, de repente, con la astucia que se le atribuye, a que así lo planificó para inspirar compasión. Esa misma que no tuvo por nadie", recalcó Rivera.Graves acusacionesDe acuerdo con la solicitud de extradición enviada por el Departamento de Estado de EEUU a la cancillería de Honduras, de 2004 a 2022 Hernández participó en el tráfico de aproximadamente medio millón de kilogramos de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela."Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. A cambio Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición", refiere el pedido de Washington.Según el documento oficial, JOH recibió millonarios sobornos del narcotraficante Víctor Hugo "El Rojo" Díaz, del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán y del cártel de Los Cachiros, a cambio de su protección e información privilegiada sobre los operativos de las fuerzas del orden.Tras un segundo mandato considerado fraudulento y anticonstitucional, Hernández dejó el poder el pasado 27 de enero, tras una derrota aplastante del oficialismo en las urnas que fue considerada, sobre todo, un voto de castigo popular a la gestión de JOH y sus oscuros entretelones.

