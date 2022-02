https://mundo.sputniknews.com/20220221/las-causas-por-las-que-europa-tira-de-las-orejas-a-espana-en-materia-medioambiental-1121987596.html

Las causas por las que Europa tira de las orejas a España en materia medioambiental

A principios de febrero la Comisión Europea abrió contra España dos procedimientos por no adaptarse a las directivas comunitarias medioambientales. 21.02.2022, Sputnik Mundo

A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica aunó sus esfuerzos para prohibir los plásticos, el primer procedimiento contra España por parte de Bruselas se debe a que no ha aprobado aún los cambios legales necesarios para vetar la comercialización algunos productos de un solo uso de plástico como pajitas y cubiertos.El segundo procedimiento viene motivado por no haber regulado mejor el ruido para medir las emisiones de los vehículos y las fábricas. Estos nuevos expedientes son los últimos, pero no los únicos. España lleva encabezando la lista de infracciones medioambientales de la Unión Europea durante varias décadas. En total, son 26 expedientes abiertos contra el país por incumplimiento de las normas comunitarias en materia de medio ambiente.El vertido de aguas urbanas sin tratar, los regadíos y vertederos ilegales, la contaminación en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y la construcción de infraestructuras sin respetar los espacios protegidos son algunos de los principales motivos de dichos expedientes.Vertidos ilegalesLos vertidos de aguas urbanas a los ríos y mares sin tratar es uno de los grandes quebraderos de cabeza para España. De hecho, recientemente pagó la mayor multa de su historia por la falta de depuradoras por un valor de 32,7 millones de euros. Asimismo, a finales de 2021, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.Gestión de residuosEspaña tiene un problema con la gestión de los vertederos ilegales y por ello, la Comisión Europea a principios de 2021 le dio un ultimátum a España para que incorporara a su legislación nacional las nuevas directivas europeas sobre gestión de residuos. De lo contrario, amenazó con elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).La contaminación en las grandes ciudadesEspaña tiene dos expedientes abiertos actualmente por la mala calidad del aire. El juicio más reciente se llevó a cabo el 10 de febrero de 2022, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) juzgó a España por superar los límites de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) de manera continuada en Madrid y Barcelona.No respetar espacios protegidosLa construcción de infraestructuras sin respetar los espacios protegidos es otro de los principales motivos de dichos expedientes. Las obras iniciadas para el tren de alta velocidad (AVE) en lugares protegidos, donde además en algunas áreas de Andalucía no ha llegado a circular, ha dado pie a Bruselas a denunciar a España, que ya fue condenada una vez por comenzar esas obras y podría volver a estarlo por este mismo asunto si no toma medidas pronto.Según apuntan diversas fuentes, la inestabilidad política en España es una de las causas que ha provocado ese incumplimiento en las directivas europeas medioambientales. Sin embargo, el bloqueo político no justifica la cantidad de expedientes abiertos contra el país ibérico.Eso sí, los culpables no siempre vienen por parte del Gobierno central. Los gobiernos regionales y los ayuntamientos también son responsables de dicha situación. En casos extremos, cuando España es sancionada por Europa, la administración central obliga a los gobiernos regionales a hacer frente a la parte de la multa que les corresponda.

