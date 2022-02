La nueva escalada del conflicto en Donbás a punto de involucrar a Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220221/la-nueva-escalada-del-conflicto-en-donbas-a-punto-de-involucrar-a-rusia-1121980015.html

MOSCÚ (Sputnik) — El conflicto en el este de Ucrania ha entrado en los últimos días en una nueva etapa de ataques mutuos que podría ser la última en la crisis... 21.02.2022

Desde la semana pasada todas partes del conflicto denuncian una intensificación drástica de los bombardeos, todas nieguen que fueran las primeras en comenzar los ataques y todas aseguran que lo único que hacen es abrir fuego de respuesta.Según el más reciente reporte de la Misión Especial de Observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), emitido el sábado, durante el día 18 se detectaron 1.566 violaciones del alto el fuego, incluidas 591 en la región de Donetsk y 975 en la zona de Lugansk. Al mismo tiempo, el número total de muertos desde ambos lados no llega a 10.El portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, informó que en las últimas 48 horas se lanzaron unos 2.000 proyectiles contra el territorio de la RPD.El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Alexéi Danílov, aseveró en una rueda de prensa que Kiev sigue estando comprometido con una solución política del conflicto en Donbás."Estamos al tanto de lo que está pasando. Se trata del deseo de Rusia de provocar acciones de Kiev en Donbás. (...) No podemos tomar acciones militares contra una parte de nuestra propia población. Punto", atajó en una rueda de prensa, transmitida por la cadena Ukraina 24.Evacuación y movilización generalUna de las diferencias más notables en esta escalada del conflicto fue el anuncio hecho por los líderes de las repúblicas rebeldes sobre la evacuación de las mujeres, menores y ancianos a Rusia.Las autoridades rusas reaccionaron al anuncio sobre la evacuación, hecho el viernes, con una rapidez extraordinaria, gracias a lo cual unos 61.000 refugiados de Donbás ya cruzaron la frontera rusa en la región de Rostov del Don.El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Gobierno conceder un pago de 10.000 rublos (unos 130 dólares) a cada refugiado que arribe de Donbás a la región de Rostov. En total el Gobierno transfirió 5.000 millones de rublos (más de 63,9 millones de dólares) a esa región rusa, para que pueda acoger a los refugiados y crear todas las condiciones necesarias para ello.Mientras tanto, desde Occidente se mostraron escépticos ante la evacuación anunciada. Según el portavoz del departamento de Estado de EEUU, Ned Price, la evacuación de civiles de Donbás es uno de los "intentos para obstruir mediante mentiras y desinformación que Rusia es el agresor en el conflicto".El medio de investigación Bellingcat, considerado por las autoridades rusas como agente extranjero, apuntó a que según el estudio de los metadatos de los vídeos en que los líderes de Donetsk y Lugansk anuncian la evacuación, éstos fueron grabados el 16 de febrero, una de las fechas en que, como afirmaban los servicios de inteligencia de países occidentales, Rusia presuntamente planeaba invadir Ucrania.En espera de la chispaEl viernes pasado el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió que Rusia busca un pretexto para invadir Ucrania.El alto diplomático de EEUU —país que desde finales del año pasado advierte de un presunto plan del Kremlin de introducir las fuerzas rusas en el territorio ucraniano— apuntó que el pretexto buscado "podría ser un hecho violento que Rusia atribuya a Ucrania", como "un supuesto atentado terrorista con bombas dentro de Rusia, la invención de una fosa común, la escenificación de un ataque de dron contra civiles o un ataque falso o incluso real con armas químicas".Luego, continuó, se organizaría una reunión de emergencia gubernamental en el que se decidiría que Rusia tiene que "responder para defender a los ciudadanos rusos o a la etnia rusa en Ucrania".Después de que el 19 y 20 de febrero las hostilidades no cesaran, y Bielorrusia anunció una prórroga de los entrenamientos militares conjuntos con Rusia debido al aumento de tensión en las fronteras y la escalada del conflicto en Donbás, Blinken constató en declaraciones a la cadena CNN que "todo esto (...) nos dice que el manual que hemos expuesto se está implementando".Por el momento parece que no se ha producido ninguno de los hechos que pudiera servir como un pretexto, aunque sí que hubo sucesos alarmantes.Las milicias de Donetsk denunciaron varios intentos de sabotaje por parte de los uniformados ucranianos. En uno de estos se hizo estallar el vehículo de uno de los mandos militares de las milicias, sin causar víctimas. En otro fue atacada una estación de bombeo en la localidad de Vasílievka, tras lo cual quedó suspendido el abastecimiento de agua en unas 40 urbes cercanas. En otro episodio, un militar ucraniano falleció mientras supuestamente intentaba instalar una bomba cerca de una estación de trenes. Desde Kiev rechazaron todas estas acusaciones.El 21 de febrero el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que un proyectil lanzado desde el territorio ucraniano destruyó un puesto de la Guardia fronteriza en la provincia rusa de Rostov del Don, sin provocar víctimas.Poco después de servicio de prensa del Distrito Militar Sur ruso comunicó que un grupo de sabotaje ucraniano trababa de adentrarse en el territorio ruso. Como resultado del enfrentamiento, cinco intrusos "fueron abatidos".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció por su parte que en la situación actual incluso la menor provocación podría acarrear secuelas irreparables.En cuanto a una reunión de emergencia gubernamental adivinada por Blinken, esta sí que va a tener lugar pronto. Para el 21 de febrero Putin convocó un encuentro extraordinario del Consejo de Seguridad ruso.Además, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, anunció una reunión de la Duma de Estado, sobre Donbás, para mañana martes 22 de febrero.El 23 de febrero Rusia celebra su Día de los Defensores de la Patria.

