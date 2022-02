https://mundo.sputniknews.com/20220221/joana-pastrana-el-boxeo-te-separa-de-todo-si-alguien-ha-sabido-quererme-ha-sabido-esperarme-1121614636.html

Joana Pastrana: "El boxeo te separa de todo, si alguien ha sabido quererme, ha sabido esperarme"

Joana Pastrana lo ha ganado todo en el boxeo femenino y se ha convertido en una leyenda de este deporte. La madrileña ha sido tres veces campeona del mundo de... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Pastrana se retiró del boxeo profesional en junio de 2021 por decisión propia y porque, según confiesa en esta entrevista para Sin Tapujos, ya había cumplido con sus objetivos y "quería prosperar y sacarle rentabilidad a todo lo que me había costado llegar hasta allí".Pero eso no sucedió y decidió cambiar el ring por las cámaras de cine y televisión y en la actualidad trabaja como actriz especialista de cine: "Vi la luz al final del túnel donde me había metido con el boxeo", asegura.Joana comenzó a boxear en un gimnasio de su barrio porque le gustaban "los deportes de contacto", y poco a poco y trabajando muy duro se convirtió en la boxeadora profesional que dejó boquiabiertos a entrenadores, especialistas y patrocinadores de todo el mundo. Su figura sirve de inspiración para muchas niñas y jóvenes que quieren ser como ella y para el deporte femenino en general, siempre denostado en pro de las categorías masculinas."El boxeo profesional te da para sobrevivir y eso si consigues 'sponsors'", cuenta Joana, que a pesar de todo dejó su trabajo en la hostelería para dedicarse 100% a este deporte y cobrar la mitad del sueldo que estaba percibiendo en su trabajo habitual: "Me daba para pagar el alquiler, las facturas y nada más”.Su pasión por el boxeo le hizo sacrificar gran parte de su vida, aunque no dudó ni un minuto en hacerlo porque vivía por y para este deporte. Era su pasión y por eso no le importó pasar Nocheviejas y cumpleaños sin poder comer o brindar con la familia o pasar meses bajo una dieta estricta.En este nuevo episodio de Sin Tapujos hablamos con la deportista sobre una década con los guantes puestos y las luces y sombras de un deporte que ahora despunta como una práctica de moda entre los más jóvenes y las plataformas de internet.

