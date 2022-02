https://mundo.sputniknews.com/20220221/francia-dialoga-con-rusia-sobre-empresa-wagner-para-fortalecer-la-seguridad-mundial-1121992291.html

Francia dialoga con Rusia sobre empresa Wagner para fortalecer la seguridad mundial

PARÍS (Sputnik) — Francia entabló un diálogo con Rusia sobre la presencia de los empleados de la empresa de seguridad Wagner en varios países africanos, para... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Moscú ha negado repetidamente la presencia militar de Rusia en varios países africanos, declarando que no hay representantes de sus fuerzas armadas en el territorio de Malí.Además, Moscú subraya que sus autoridades no participan en la labor de las empresas de seguridad privadas.El 20 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que las autoridades locales de Malí invitan al Grupo Wagner a nivel estatal, y que las autoridades rusas no tienen nada que ver con eso.Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que las acusaciones contra Rusia de enviar mercenarios a Malí son infundadas, y señaló que Moscú explicó a sus colegas franceses la cooperación con Malí en el ámbito militar.En una entrevista con Sputnik, el ministro de Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, también declaró que la campaña de los medios de comunicación antirrusos sobre el trabajo en Malí de las empresas rusas de seguridad privada tiene como objetivo perturbar la cooperación entre ambas naciones.La situación en Malí se agravó tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia. Para contener el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes de varios grupos separatistas e islamistas, en diciembre de 2012 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de 3.300 militares de la Misión internacional Africana de Apoyo de Malí (Afisma).Además, en abril de 2013, se estableció la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma), responsable de proteger a los civiles, velar por los derechos humanos y crear condiciones para la asistencia humanitaria.Ese mismo año, la UE, a su vez, envió a Malí una misión encargada de capacitar las unidades del Ejército maliense y efectuar consultaría.

