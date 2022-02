https://mundo.sputniknews.com/20220221/fiscalia-mexicana-investiga-presuntos-actos-de-corrupcion-del-hijo-de-amlo-1121992566.html

Fiscalía mexicana investiga presuntos actos de corrupción del hijo de AMLO

La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con los contratos que... 21.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

política

andrés manuel lópez obrador

pemex

La investigación se da como parte de las denuncias que se interpusieron después de que se diera a conocer que López Beltrán vivía en Houston, Texas, en una casa que su pareja, Carolyn Adams, rentó a Keith Schilling, exejecutivo de Baker Hughes, firma contratista del Gobierno de México.Será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR la que se encargue del caso.Entre las denuncias presentadas se destaca la que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) por posible conflicto de interés y tráfico de influencias, ya que en el periodo en el que López Beltrán habitó la casa Baker Hughes obtuvo una extensión de contratos que tenía con Pemex, los cuales ascienden a 194 millones de dólares.La revelación del inicio de la indagatoria coincide con la difusión del contrato de arrendamiento y el pago de la primera renta de la casa que Adams y López Beltrán habitaron en 2020, propiedad de Schilling.Los documentos fueron revelados por el diario La Jornada, mismo que aseguró tener los cheques que avalan las transferencias bancarias, así como los estados de cuenta de Adams.'El que nada debe, nada teme'Durante la conferencia matutina del 21 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la investigación en contra de su hijo, y de la cual, aseguró, no tiene información.No obstante, consideró que "no hay ningún problema" con que se investigue presuntos actos de corrupción pues "el que nada debe, nada teme", aunado a que "ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio" en su contra."Arman todo esto para debilitar la autoridad del Gobierno y en especial mi autoridad porque si seguimos contando con respaldo ciudadano —ellos lo saben— no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. No van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo", declaró el mandatario mexicano.

méxico

