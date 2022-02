https://mundo.sputniknews.com/20220221/famoso-grupo-espanol-dvicio-incendia-moscu-1122006104.html

Famoso grupo español Dvicio 'incendia' Moscú

Famoso grupo español Dvicio 'incendia' Moscú

Un concierto en Rusia ofrecido por el grupo de música español Dvicio ha sido una grata experiencia, de las más inéditas para este colectivo de fama mundial... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Su único concierto en Moscú, que se llevó a cabo el 19 de febrero, tuvo una excelente acogida entre sus fans rusos, donde algunas de las casi 2.000 personas acudieron a la capital desde ciudades como Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso, recorriendo casi 10.000 kilómetros.Un hecho que volvió a verificar la popularidad internacional de Dvicio, resultado de un largo camino y "esfuerzo", señalaron a Sputnik los músicos, indicando que están tocando "desde pequeños" y al inicio de su carrera actuaban "en sitios muy, muy, muy pequeños".Un éxito que además tiene su precio, en particular, no poder dedicar mucho tiempo a la familia o a amigos, dado que "es un trabajo al que hay que dedicarle mucho, mucho tiempo" y que "no tiene horarios".A la vez, coincidieron en que "al final lo bueno compensa todo lo demás", ya que tienen "la suerte" de vivir de lo que les gusta, "de hacer música", y de visitar lugares como Rusia.

