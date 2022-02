https://mundo.sputniknews.com/20220221/esta-es-la-formula-para-reducir-los-danos-de-los-alimentos-azucarados-en-el-organismo-1121974990.html

Esta es la fórmula para reducir los daños de los alimentos azucarados en el organismo

Todos los dietólogos coinciden en que los postres, tartas y masas dulces son perjudiciales para el organismo. Sputnik habló con la nutricionista Yulia Pigareva... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21

2022-02-21T12:14+0000

2022-02-21T12:14+0000

estilo de vida

🥚 alimentación

💗 salud

sociedad

diabetes

azúcar

La actitud negativa de los nutricionistas hacia estos alimentos se explica por la composición de carbohidratos y grasas que contienen. Es así que para reducir al máximo su impacto negativo en el organismo, Yulia Pigareva sugiere elegir el momento adecuado para consumirlos.Agregó que lo mejor es comer algún alimento proteico junto con muchas verduras antes del postre porque esto no solo ayudará a no abusar de la cantidad de consumo de alimentos dulces, sino que también evitará un aumento brusco de azúcar en sangre."Es importante elegir bien el plato principal antes del postre. Los nutricionistas modernos recomiendan comer una comida de proteínas con una guarnición de muchas verduras, que tienen fibra. Después de una comida de este tipo, la posibilidad de comer grandes cantidades de postre seguro que es mínima", explicó.Yulia Pigareva concluyó que esto es lo más recomendable para minimizar el daño al organismo, ya que el azúcar no supondrá un esfuerzo excesivo para el páncreas y permitirá reducir el riesgo de desarrollar enfermedades debidas a la hiperglucemia.

🥚 alimentación, 💗 salud, sociedad, diabetes, azúcar