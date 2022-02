https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-presidente-de-ecuador-indulta-a-presos-para-reducir-hacinamiento-carcelario-1122008923.html

El indulto está destinado para aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: sentencia ejecutoriada por robo, hurto, estafa y abuso de confianza, que tengan el 40% de la pena y sin procesos penales o investigaciones previas en curso.Según el último informe del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), realizado en enero de este año, había 35.018 presos, pero la capacidad de las cárceles es para 30.169 reclusos, por lo que el hacinamiento es del 16,07%.Lasso afirmó que cuando asumió la Presidencia se encontró con un sistema penitenciario con "graves problemas" y que, desde aquel entonces, este tema ha sido una prioridad de su Gobierno."En los 36 centros de detención de Ecuador era mínima la posibilidad de rehabilitación. Muchas veces se escucha que las cárceles son la universidad del delito (…) queremos cambiar eso, con políticas como la que estamos presentando", agregó.Afirmó que el hacinamiento no solo genera violencia sino problemas de salubridad."Cuando alguien llega a la cárcel pierde su libertad, pero no es justo que pierda su derecho a la educación, trabajo, cultura y deporte. Debemos respetar esos derechos para que esas personas puedan retomar su vida con ganas de recuperar el tiempo perdido. No podemos poner llave a las celdas y olvidarnos de esos ecuatorianos", agregó.Este es el tercer decreto de este tipo que Lasso firma desde que empezó su administración; antes indultó a personas con enfermedades terminales y a quienes fueron encarcelados por ciertas faltas asociadas a accidentes de tránsito.

