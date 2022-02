https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-kremlin-alarmado-por-la-intensificacion-de-los-bombardeos-en-donbas-1121964324.html

El Kremlin, alarmado por la intensificación de los bombardeos en Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está profundamente alarmada por la intensificación de los bombardeos en el este de Ucrania, afirmó el portavoz de Kremlin. 21.02.2022, Sputnik Mundo

"La situación es extremadamente tensa [en Donbás], no vemos señales de la disminución de las tensiones, se intensifican provocaciones, bombardeos, desde luego esto nos genera una profunda preocupación", constató.Peskov también declaró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, convocó para este 21 de febrero una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional.El representante del Kremlin agregó que en la reunión se esperan varias intervenciones, entre ellas la del mandatario ruso que tiene previsto, además, sostener varias conferencias internacionales por teléfono.Peskov respondió con una negativa a la pregunta de si la reunión del 21 de febrero es ordinaria."No lo es", se limitó a decir sin adelantar los temas que centrarán la reunión.Es de suponer que en el Consejo de este 21 de febrero lleguen a plantearse dos asuntos clave que han acaparado la atención internacional en los últimos meses: las tensiones en torno a Ucrania, particularmente la escalada más reciente del conflicto armado en Donbás, y las nuevas garantías de seguridad que Rusia, amenazando con medidas técnico-militares en caso de una respuesta satisfactoria, exige de Occidente.Además, el Kremlin catalogó de "práctica inusual" que la Embajada de Estados Unidos alerte de posibles atentados y verifica si la inteligencia estadounidense avisó antes a Rusia como debería ser."Este tipo de publicaciones por parte de las misiones diplomáticas es una práctica muy inusual y ahora verificamos si las agencias pertinentes estadounidenses compartieron esa información con sus pares de nuestro país", dijo el portavoz del Kremlin.El 20 de febrero, la Embajada estadounidense avisó a sus connacionales de posibles atentados en varias ciudades de Rusia y cerca de la frontera con Ucrania, aduciendo supuestas "fuentes de los medios".Peskov remarcó que de momento no tenía información de si las agencias gubernamentales estadounidenses comunicaron a las autoridades rusas por los canales establecidos.Contactos entre Putin y BidenEl Kremlin no descarta posibles contactos entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden."Por supuesto, no descartamos [la posibilidad de contactos]. En caso necesario, los presidentes de Rusia y EEUU en cualquier momento pueden decidir sobre los contactos, ya sea por teléfono o en persona", dijo Peskov.Sin embargo, el portavoz precisó que es prematuro hablar sobre los preparativos para cualquier tipo de contactos.Conversaciones con MacronLos presidentes de Francia y Rusia sostuvieron una segunda conversación telefónica sobre las tensiones en torno a Ucrania en menos de 24 horas, en la noche del 20 a este 21 de febrero, confirmó el Kremlin.El portavoz de la Presidencia rusa precisó que esa conversación tuvo lugar hacia la una de la madrugada (22:00 GMT del 20 de febrero) por iniciativa del mandatario galo, Emmanuel Macron.El representante del Kremlin agregó que los líderes "hicieron hincapié en la necesidad de continuar el diálogo al nivel de ministerios de Exteriores y asesores políticos" y que los cancilleres Serguéi Lavrov y Jean-Yves Le Drian podrían "ponerse en contacto en un futuro próximo".Además, Rusia y Francia podrían realizar próximamente nuevos contactos a nivel de ministros de Exteriores.Peskov recordó que esta semana podría celebrarse una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken."Tampoco descartamos contactos entre los ministros [de Exteriores] de Rusia y Francia", comentó Peskov a periodistas.La primera conversación telefónica del 20 de febrero entre Emmanuel Macron y Vladímir Putin se prolongó por una hora y 45 minutos.Al término de la llamada, el Palacio del Elíseo comunicó que coincidieron en la necesidad de organizar en las próximas horas una reunión del Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) para buscar una solución diplomática a la crisis actual.Varias horas más tarde, el Elíseo reveló que Macron propone celebrar una cumbre entre los presidentes de EEUU y Rusia, y luego otra más, con todas las partes interesadas, sobre seguridad y estabilidad estratégica en Europa, y que los presidentes Joe Biden y Vladímir Putin supuestamente aceptan en principio esa iniciativa.El conflicto armado en el este de Ucrania entró en una fase de escalada en la segunda quincena de febrero.Los militares ucranianos denunciaron un drástico aumento de las infracciones del armisticio por parte de las milicias prorrusas de Donbás.A su vez, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) acusaron a Kiev de bombardear su territorio con armas pesadas, en flagrante violación de los acuerdos de Minsk y las medidas adicionales pactadas para reforzar el alto el fuego.El uso de la artillería pesada por parte de Kiev, según las repúblicas rebeldes, apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.En este contexto, los líderes de Donetsk y de Lugansk anunciaron la evacuación de niños, mujeres y ancianos ante una posible ofensiva del Ejército ucraniano y decretaron la movilización general.El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, negó los planes de una ofensiva en Donbás y aseguró que Kiev aboga por una solución política del conflicto.

