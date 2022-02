https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-canciller-ucraniano-reconoce-que-kiev-no-debio-haber-renunciado-a-su-arsenal-nuclear-1121962073.html

El canciller ucraniano reconoce que Kiev no debió haber renunciado a su arsenal nuclear

El canciller ucraniano reconoce que Kiev no debió haber renunciado a su arsenal nuclear

WASHINGTON (Sputnik) — El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, reconoció en una entrevista con el canal de televisión CBS que Ucrania cometió un... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T04:27+0000

2022-02-21T04:27+0000

2022-02-21T04:27+0000

defensa

ucrania

armas nucleares

europa

🛡️ industria militar

eeuu

reino unido

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1121735039_0:132:3276:1976_1920x0_80_0_0_c730503bf5182e3dbda1a11da77f7352.jpg

Kuleba respondió con un "sí" cuando el presentador del programa 60 Minutes, Lesley Stahl, le preguntó si fue un error, mirando en retrospectiva, el haber renunciado a las armas nucleares en virtud del Memorándum de Budapest de 1994.A la pregunta de si Estados Unidos le debe algo a Ucrania en este contexto, Kuleba dijo: "Parcialmente. Ya sabes, independientemente de los errores que se hayan cometido en el pasado, nuestra vida actual nos brinda a todos excelentes oportunidades para enmendarlos. Y dado el hecho de que abandonamos nuestro arsenal nuclear, dado el hecho de que las garantías de seguridad que se nos dieron fallaron, creo que algunos países deberían sentirse responsables por esto (...) Y trabajar duro para encontrar la garantía de seguridad adecuada y eficiente para Ucrania".Al suscribir el 5 de diciembre de 1994 el Memorándum de Budapest, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia reafirmaron en particular su compromiso de respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania, de conformidad con los principios del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.Los signatarios también reafirmaron su obligación de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, y que ninguna de sus armas nunca se utilizará contra Ucrania, excepto en defensa propia o de otra manera de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al intervenir este 19 de febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Exteriores para que convoque una cumbre de los países signatarios del Memorándum de Budapest.Si no se lleva a cabo o si no se proporcionan garantías de seguridad a Ucrania, advirtió Zelenski, Kiev reconocerá como nulas las cláusulas de 1994.

https://mundo.sputniknews.com/20220220/un-politologo-ruso-cree-que-los-planes-de-kiev-de-renunciar-a-su-estatus-no-nuclear-son-un-farol-1121950125.html

ucrania

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, armas nucleares, europa, 🛡️ industria militar, eeuu, reino unido, rusia