El canciller español dice que la guerra en Ucrania es "claramente evitable"

En esa línea, el jefe de la diplomacia española trasladó toda la responsabilidad de las tensiones existentes sobre la parte rusa, añadiendo que "si alguien se está preparando para una guerra es porque quiere la guerra por motivos que tendrá que explicar, no porque sea inevitable o se den las condiciones para ello".En la reunión mantenida este lunes, los socios europeos expresaron su preocupación por los anuncios relativos a un posible reconocimiento de Moscú a las repúblicas autoproclamadas en Donestk y Lugansk, que horas más tarde fue confirmada por el Kremlin.A ojos de la Unión Europea, según manifestó Albares, este reconocimiento es "contrario a la legalidad internacional" y no ofrece más resultados que "aumentar la tensión política de forma innecesaria en esa frontera"."Es una decisión que, de producirse, lamentamos y rechazamos por ser contraria a los acuerdos de Minsk, que la propia Rusia ha insistido en todo momento en que está comprometida a cumplir", añadióA lo largo de su comparecencia, Albares hizo varios llamamientos "al diálogo y a la distensión", afirmando que todavía hay espacio para una desescalada que permita "evitar una guerra que nadie quiere en la Unión Europea".Sin embargo, afirmó que "Rusia no lo está poniendo fácil" y advirtió que los socios europeos estarán "preparados para responder" ante cualquier posible agresión a Ucrania por parte de Moscú.

