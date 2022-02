https://mundo.sputniknews.com/20220221/coronavirus-en-ecuador-de-la-fase-de-pandemia-a-la-de-hiper-endemia-1122014525.html

Coronavirus en Ecuador, "de la fase de pandemia a la de híper endemia"

En el Día del Médico a nivel nacional, el país sudamericano avanza en la lucha contra el COVID-19. En otro orden, abordamos el reconocimiento del presidente ruso de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y su repercusión en la crisis en Ucrania. Estas y más noticias en En Órbita.

El Día del Médico Ecuatoriano vuelve a conmemorarse en el contexto de la pandemia. La fecha del 21 de febrero es en honor al natalicio en el año 1747 de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, considerado el primer galeno del país sudamericano.La crisis del COVID-19 en Ecuador dejó como saldo a más de 700 profesionales de la salud muertos y otros tantos con secuelas tras sufrir la enfermedad.La provincia de Guayas fue epicentro nacional a nivel de muertes y contagios por coronavirus entre abril y mayo de 2020, con dramáticas imágenes que recorrieron el mundo. Con motivo de esta fecha de conmemoración nacional, En Órbita entrevistó al Dr. Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico del Guayas.El doctor indicó que en la nación se deberá "cimentar la cultura de la bioseguridad. Para mayo y junio ya no utilizaremos mascarillas, pero nos preocupa que antes serán los feriados de Carnaval. [La población] debe seguir cumpliendo dado que el peligro no ha cesado"."Existe la percepción de que se ha logrado trabajar en conjunto para lograr concientizar a la población. Esto no solo lo han hecho los médicos, sino que también ayudó la prensa nacional e internacional para el empoderamiento comunitario", resaltó el presidente del Colegio Médico del Guayas.Tenorio además destacó que "para lograr la inmunidad de rebaño en la nación no lo hubieran logrado solo los médicos [con nuestro mensaje]". Y agregó que el impacto de la pandemia en Ecuador sirvió para revalorizar la importancia del médico en la sociedad.En el país sudamericano murieron más de 35.500 personas y se registraron más de 808.900 contagios pro COVID-19.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el discurso del presidente ruso Vladimir Putin sobre su reconocimiento a la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y su repercusión en la crisis en Ucrania. Además, la Defensoría del Pueblo de Panamá recaba información sobre los casos de esterilizaciones forzadas en mujeres.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

