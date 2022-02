https://mundo.sputniknews.com/20220221/cabello-tilda-de-inmoral-a-colombia-por-acusar-a-venezuela-por-acuerdo-militar-con-rusia-1122012841.html

Cabello tilda de "inmoral" a Colombia por acusar a Venezuela por acuerdo militar con Rusia

CARACAS (Sputnik) — El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó de inmoral al Gobierno colombiano por... 21.02.2022, Sputnik Mundo

"Que eso venga de Colombia que tienen no sé cuántas bases militares, que la fuerza armada la dirige Estados Unidos para proteger la producción del tráfico de droga, es absolutamente inmoral", expresó Cabello durante la rueda de prensa semanal de esa organización política.El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, denunció el 3 de febrero que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela estaría movilizando tropas en la frontera con su país con asistencia técnica de Rusia e Irán.Cabello indicó que su país no tiene que pedir permiso para sostener acuerdos y equipamientos militares de otros países."Nosotros tenemos equipamiento militar de Rusia y de China, también tenemos uno que queda por ahí de Estados Unidos que era lo que se compraba antes aquí, ahora para los acuerdos comerciales y militares no tenemos que pedirle permiso a nadie", comentó.Durante la visita que realizó a Caracas el 16 de febrero, el vice primer ministro de Rusia, Yuri Borísov, el presidente Nicolás Maduro ratificó la cooperación militar con el país euroasiático y anunció el incremento de los entrenamientos conjuntos."Hemos pasado revista a la poderosa cooperación militar y la hemos ratificado para la defensa de la paz, la soberanía, la integridad territorial. Sobre eso tiene instrucciones precisas el general en jefe Vladimir Padrino (ministro de Defensa), vamos a incrementar todos los planes de entrenamiento con una potencia militar como es Rusia", expresó Maduro.El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó."No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", dijo Riabkov en declaraciones al canal de televisión RTVI.Por su parte, el embajador ruso en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró que los intereses mutuos de Moscú y Caracas en el marco de la cooperación militar y técnica se ven determinados por las leyes de Venezuela y por sus compromisos internacionales.

