Bullying: cómo identificar cuando alguien cercano lo padece

Bullying: cómo identificar cuando alguien cercano lo padece

Si bien hoy hablamos de 'bullying' o acoso escolar, el problema no es nuevo. ¿Cómo inspirarse en quienes lo superaron y actuar a tiempo?. Una psiquiatra infantil brinda consejos al respecto.

2022-02-21T22:10+0000

2022-02-21T22:10+0000

2022-02-21T22:10+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1122016747_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_c1c527a5fd2364f8cb3637ada4beb7cc.jpg

Bullying: cómo identificar cuando alguien cercano lo padece

Entre el 50% y el 70% de los estudiantes latinoamericanos y del Caribe estuvieron involucrados en algún tipo de acoso escolar, según Unicef. Sin embargo, se puede estimar que la cifra es mayor si se toman en cuenta las situaciones que no se denuncian ni llegan a conocerse.Sobrevivir al acoso y contar su historia de superación fue la opción que tomaron varias celebridades en los últimos años. Es el caso de la escritora española Irene Vallejo o del basquetbolista del mismo país Iñaki Zubizarreta. Ambas personas, destacadas en sus profesiones, decidieron compartir sus testimonios para inspirar a otros que viven hoy este tipo de acosos.No hay un síntoma o una actitud puntual que nos permita detectar cuando un niño o adolescente está atravesando este tipo de acosos, pero sí hay "pequeñas pistas", según la experta que trabajó para Unicef y fue premiada por la Asociación Mundial de Salud Mental de la Primera Infancia por sus aportes en la materia."Cuando un niño no quiere ir a la escuela o no quiere festejar su cumpleaños, los padres deben buscar el espacio para hablar. (...) Estar atentos y generar el clima para que el niño cuente lo que le ocurre", indicó la psiquiatra.Además, recomendó también estar en contacto con la escuela y con otros padres para hablar sobre la problemática.En los primeros días de febrero, cuando el niño estadounidense Drayke Hardman, se quitó la vida a sus 12 años, sus padres sostuvieron en una carta pública que fue víctima de bullying durante un año en su escuela. Y ese sería uno de los motivos que llevó al desenlace fatal.La psiquiatra uruguaya puntualizó que si bien el bullying puede ser "la gota que derrame el vaso", no se puede vincular a esto con el suicidio. La experta puntualizó que esta última, es una problemática aparte y no todos los casos de acoso escolar, derivan en este tipo de situaciones.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

