https://mundo.sputniknews.com/20220221/bill-gates-pronostica-otra-pandemia-sera-un-patogeno-diferente-la-proxima-vez-1121962537.html

Bill Gates pronostica otra pandemia: "Será un patógeno diferente la próxima vez"

Bill Gates pronostica otra pandemia: "Será un patógeno diferente la próxima vez"

El polémico filántropo y magnate estadounidense ha asegurado que la humanidad se tendrá que enfrentar nuevamente a otra pandemia. Sus comentarios anteriores... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T04:58+0000

2022-02-21T04:58+0000

2022-02-21T04:58+0000

bill gates

pandemia

humanidad

alemania

múnich

europa

eeuu

teoría

conspiración

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1121962512_0:0:2450:1378_1920x0_80_0_0_33adf4a8bf0787ce3edb056d2552e304.jpg

Fue durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, realizada en Alemania sin la presencia de Rusia, que el empresario dio su punto de vista acerca de los peligros que se avecinan en materia de salud.Sin embargo, Gates sostuvo que espera que la humanidad esté más preparada y que los avances en tecnología médica y la inversión ayuden a afrontar el próximo reto internacional.Sobre la pandemia actualCon respecto a la crisis sanitaria actual, el filántropo sostiene que es "demasiado tarde" para alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022. Actualmente, el 61,9% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con la información de CNBC.No obstante, señala que los riesgos de enfermedad grave por COVID-19 se han "reducido drásticamente", en parte gracias al mismo virus, especialmente a la variante ómicron, que ha creado un nivel de inmunidad y "ha hecho un mejor trabajo para llegar a la población mundial que con las vacunas"."La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección", afirma.Gates se unió a la organización benéfica de investigación biomédica británica Wellcome Trust para donar 300 millones de dólares a lo que luego sería el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por sus siglas en inglés).De acuerdo con el que fue director ejecutivo de Microsoft, no es tan difícil unir esfuerzos internacionales para prevenir una nueva pandemia."El costo de estar preparado para la próxima pandemia no es tan grande", subrayó. "No es como el cambio climático. Si somos racionales, sí, la próxima vez lo detectaremos temprano", asegura Gates.Bill Gates y las teorías de conspiraciónUna hipótesis, muy extendida entre algunos foros, atribuye la invención del virus a Bill Gates. La llama que encendió esta teoría es el trabajo de la Fundación Gates para financiar el desarrollo de vacunas y por el hecho de que, en el marco de su trabajo, Gates había advertido con anterioridad sobre el riesgo de la llegada de una pandemia.El magnate también aparece muy señalado en las teorías conspirativas detrás de las vacunas contra el COVID-19. De hecho, entre las primeras hipótesis estaba la de que el empresario quería impulsar una "vacunación masiva" contra el virus que, según su extraño plan, mataría hasta el 95% de la población mundial.Otras hipótesis afirmaba que el verdadero plan de Gates era utilizar las vacunas contra el COVID-19 para implantar "microchips" en el cuerpo de las personas. A través de esos dispositivos, el magnate lograría controlar o registrar todos los movimientos de las personas.

https://mundo.sputniknews.com/20210608/aventuras-amorosas-y-acoso-laboral-asi-es-la-otra-cara-de-bill-gates-1113017886.html

https://mundo.sputniknews.com/20210127/bill-gates-reacciona-a-las-teorias-conspirativas-que-lo-relacionan-con-la-pandemia-1094249509.html

https://mundo.sputniknews.com/20210623/warren-buffett-deja-la-fundacion-gates-y-esta-es-la-razon-1113490987.html

alemania

múnich

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bill gates, pandemia, humanidad, alemania, múnich, europa, eeuu, teoría, conspiración, covid-19