Berlín niega que los acuerdos firmados con Rusia incluyan promesas de no ampliar la OTAN

Berlín niega que los acuerdos firmados con Rusia incluyan promesas de no ampliar la OTAN

BERLÍN (Sputnik) — Los acuerdos firmados con Rusia no contienen promesas sobre la no ampliación de la OTAN hacia el este, declaró en una rueda de prensa el... 21.02.2022, Sputnik Mundo

"Vuelvo a decir que ni el acuerdo 4+2 ni el Acta Fundacional OTAN-Rusia incluyen promesas sobre la no ampliación de OTAN. En el acuerdo 4+2 ni siquiera se menciona ese asunto, por lo tanto las afirmaciones contrarias no se corresponden con la realidad", dijo al comentar un artículo publicado en la revista Der Spiegel.Burger afirmó que el Acta Fundacional Rusia-OTAN fue firmada en 1997 teniéndose en cuenta precisamente la próxima ampliación del bloque hacia el este.Der Spiegel publicó que en los Archivos Nacionales del Reino Unido fue descubierto un documento de 1991 en el que los países occidentales catalogan como inadmisible la expansión de la OTAN hacia el este. El documento, clasificado hasta hace poco como confidencial, fue descubierto por el profesor de la Universidad de Boston (EEUU), Joshua Shifrinson.En el documento se menciona una reunión de los titulares de Asuntos Exteriores de EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania celebrada en Bonn el 6 de marzo de 1991. Los reunidos discutieron sobre la seguridad de Polonia y otros Estados de Europa del Este y coincidieron en que la participación de estos Estados en la OTAN era "inadmisible".A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

europa, otan, rusia, alemania