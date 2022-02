https://mundo.sputniknews.com/20220220/las-derrotas-legales-no-dejan-de-perseguir-a-donald-trump-1121943723.html

Las derrotas legales no dejan de perseguir a Donald Trump

El expresidente de EEUU Donald Trump enfrentó esta semana un revés legal tras otro. 20.02.2022, Sputnik Mundo

Así, un juez le ordenó a comparecer en Nueva York para responder preguntas sobre sus prácticas de negocios, mientras su firma de contabilidad declaró que sus estados financieros no son confiables, al tiempo que otro juez rechazó sus esfuerzos para que se desestimen demandas por asociación ilícita. Encima de todo esto, los Archivos Nacionales confirmaron que se llevó información clasificada a Florida al dejar la Casa Blanca.Pase lo que pase, subrayó Jeffrey Jacobovitz, un abogado de Washington que ha estado siguiendo las investigaciones, "las próximas semanas van a empeorar para Trump". Jill Colvin, de AP, hizo un resúmen de la avalancha de acontecimientos que le ocurrieron al ex mandatario.Archivos Nacionales dicen que se llevó documentos secretosEn una carta publicada el 18 de febrero, la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de EEUU confirmó que se encontró información secreta en 15 cajas de documentos de la Casa Blanca que Trump se llevó a su resort Mar-a-Lago en Florida y que tuvo que devolver en enero. Los documentos en estas cajas contenían información secreta de seguridad nacional, indicaron en la agencia.La misiva fue enviada después de que se dieran a conocer numerosos reportes sobre el manejo de información delicada, e incluso secreta, por parte de Trump durante su presidencia y al abandonar la Casa Blanca. Además, muchos de los documentos recibidos por los archivos estaban rasgados por Trump. De hecho, algunos de ellos fueron rearmados con cinta adhesiva, mientras que otros fueron dejados en pedazos. Al mismo tiempo, algunos miembros del personal de la Casa Blanca condujeron actividades oficiales usando cuentas personales.La ley federal prohíbe el traslado de documentos secretos a lugares no autorizados, aunque Trump podría intentar alegar que como presidente tenía máxima autoridad para desclasificar documentos. El Departamento de Justicia y el FBI no han dicho todavía si abrirán una demanda sobre el asunto.Sin embargo, David Laufman, exjefe de la sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia que estuvo a cargo de la investigación a Hillary Clinton por su uso de correo electrónico privado como secretaria de Estado, tuiteó que era difícil imaginarse que el Departamento de Justicia no vaya a investigar penalmente a Trump por guardar documentos secretos en Mar-a-Lago.Al margen de los riesgos jurídicos, Trump se expone a que lo acusen de hipócrita, porque durante la campaña presidencial de 2016 arremetió incesantemente contra su oponente Clinton por este particular. Por su parte, el expresidente desestimó las acusaciones y agregó que "si se tratara de alguien más que no fuera 'Trump', no sería noticia aquí."Las demandas contra Trump por el ataque al Capitolio siguen su cursoEl juez federal Amit Mehta rechazó el 18 de febrero en Washington los pedidos de Trump para que desestimara las demandas de conspiración en su contra presentadas por legisladores demócratas y policías que lo acusan de responsabilidad por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.De acuerdo con Mehta, las palabras de Trump pudieron haber causado lo que sucedió y que estas fueron probablemente "palabras de incitación no protegidas por la Primera Enmienda''. La Primera Enmienda a la Constitución de EEUU garantiza los derechos de libre expresión y de acción, considerados fundamentales para un Gobierno democrático."Solamente en las circunstancias más extraordinarias puede un tribunal no reconocer que la Primera Enmienda protege las palabras de un presidente'', escribió Mehta. "Pero la corte considera que en este caso es así''.Los demandantes solicitan compensación financiera por las lesiones físicas y emocionales sufridas en el ataque, que Trump niega haber incitado.Trump tendrá que declarar en una demanda sobre sus negociosEl 17 de febrero, el juez Arthur Engoran en Nueva York falló que Trump debe responder bajo juramento a preguntas en la investigación civil del Estado sobre sus prácticas de negocios. Sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., también deben cumplir con citaciones emitidas por la fiscal general de Nueva York Letitia James y presentarse a declarar en un plazo de 21 días.Los fiscales han dicho que han descubierto evidencia de que la compañía de Trump usó valuaciones "fraudulentas o engañosas'' de sus campos de golf, rascacielos y otras propiedades para asegurarse préstamos y exenciones fiscales.Los abogados de Trump habían argumentado que su testimonio podría ser utilizado contra él en otra investigación penal —relacionada con la Organización Trump y su antiguo jefe financiero— que es conducida por la fiscalía de Manhattan.Los abogados de Trump casi seguramente apelarán el fallo, pero si es ratificado, pudiera forzarle a decidir si responde o no a las preguntas, con el riesgo potencial de perjurio si miente, o guardar silencio, citando su derecho constitucional a no autoincriminarse: algo por lo que él mismo ha criticado a otros.Los contables dicen que las declaraciones financieras de Trump no son confiablesEn una carta dada a conocer por un documento de la corte el 14 de febrero, la firma de contabilidad que preparó las declaraciones financieras anuales de Trump dijo que "no deben ya ser consideradas confiables'', luego de que la oficina de la fiscal general de Nueva York dijo que los mismos representan falsamente el valor de los bienes de Trump.En una carta dirigida el 9 de febrero al abogado de la Organización Trump, el despacho Mazars USA LLP recomendó a la compañía que informara a todo aquel que hubiera recibido los documentos que no los utilice para determinar la salud financiera de la empresa y del expresidente. La compañía también informó que ponía fin a su relación profesional con Trump, su cliente más reconocido.Michael Conway, que fue asesor legal de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de EEUU en el juicio político contra el presidente Richard Nixon, escribió una editorial en NBC News que estas acciones eran un punto de inflexión en la investigación y que los contables que prepararon las declaraciones "casi seguramente tendrán que declarar sobre por qué cambiaron de parecer".Estas declaraciones financieras se presentaban a bancos, incluido el Deutsche Bank, para asegurarse centenares de millones de dólares en préstamos. El anuncio de Mazars genera interrogantes sobre si otros bancos se sentirán confiados a la hora de otorgar préstamos a la Organización Trump.El exjefe financiero de la Organización Trump tendrá que declararEl 17 de febrero, una jueza ordenó que Allen Weisselberg, el veterano jefe financiero de la compañía de Trump, declare en el marco de una demanda presentada por la fiscalía general del Distrito de Columbia. En la demanda, se acusa al comité de toma de posesión de Trump de gastos excesivos en el hotel de Trump en Pennsylvania Avenue para enriquecer a la familia del entonces presidente.El fiscal general Karl Racine demandó a la Organización Trump y al comité que organizó la toma de posesión, diciendo que malversaron fondos de organizaciones sin fines de lucro y coordinaron con la gerencia del Trump International Hotel y miembros de la familia Trump para organizar eventos, incluso gastarse más de un millón de dólares para alquilar una sala de bailes en el hotel.La fiscalía del distrito de Manhattan ya ha imputado a Weisselberg y la Organización Trump con cargos de fraude, diciendo que recaudó más de 1,7 millones de dólares en compensaciones no declaradas en los libros contables. La decisión en el Distrito de Columbia aumenta las presiones sobre Weisselberg, que se ha declarado inocente.Biden ordena que se investiguen los registros de visitantes a la Casa Blanca durante la Administración TrumpEl 16 de febrero, el presidente Joe Biden ordenó que los registros de visitantes a la Casa Blanca de la época de Trump sean entregados al panel de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio, rechazando una vez más los reclamos de "secreto ejecutivo''. Los documentos muestran información sobre individuos autorizados a entrar a la Casa Blanca el día del ataque.El panel ha obtenido ya hasta ahora decenas de miles de documentos en su investigación de las acciones de Trump del 6 de enero de 2021, cuando esperó horas antes de decirles a sus partidarios que pararan la violencia y abandonaran el Capitolio. Los investigadores están interesados también en la organización y el financiamiento de un mitin en Washington la mañana del ataque. Entre las preguntas está cuán estrechamente los organizadores del mitin se coordinaron con funcionarios de la Casa Blanca.

