https://mundo.sputniknews.com/20220220/israel-permitira-la-entrada-a-los-turistas-no-vacunados-a-partir-del-1-de-marzo-1121953091.html

Israel permitirá la entrada a los turistas no vacunados a partir del 1 de marzo

Israel permitirá la entrada a los turistas no vacunados a partir del 1 de marzo

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, acordaron eliminar varias restricciones en vigor... 20.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-20T15:09+0000

2022-02-20T15:09+0000

2022-02-20T15:09+0000

internacional

israel

oriente medio

naftali bennett

vacunación contra el covid-19

covid-19

pandemia de coronavirus

turistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1109963379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2177cccb4fed05f4374928d50400973d.jpg

Este cambio significa que por primera vez en casi dos años familias con niños menores de cinco años podrán viajar a Israel.Los viajeros entrantes deberán hacerse una prueba de PCR antes de partir del país de origen y otra a su llegada a Israel.Los israelíes que lleguen del exterior no tendrán que hacerse la prueba rápida de antígeno antes de subir al avión, sino solo una PCR al aterrizar.A los no vacunados ya no se les exigirá hacer cuarentena al llegar a Israel siempre que su PCR salga negativa en el aeropuerto.Asimismo, los escolares no tendrán que hacerse la prueba de antígeno semanal, los alumnos de instituto a partir del 24 de febrero, y los de educación básica a partir del 10 de marzo.Los datos de las autoridades sanitarias muestran que en las últimas semanas los contagios de COVID-19 van en descenso y los casos graves se mantienen estables.El número que indica a cuántas personas como media infecta un portador del virus continúa por debajo del 1, lo que quiere decir que la pandemia se reduce.Exactamente, en los últimos tres días el indicador se ha mantenido en un 0,67.Además, el pase verde, el pasaporte digital de vacunación en Israel, caducará el 1 de marzo, según anunció Bennett el 17 de febrero.

https://mundo.sputniknews.com/20220216/investigadores-israelies-encuentran-relacion-entre-vitamina-d-y-coronavirus-grave-1121770120.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israel, oriente medio, naftali bennett, vacunación contra el covid-19, covid-19, pandemia de coronavirus, turistas